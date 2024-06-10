الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السفيرة عزيزة": الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطور تطبيق "مصر قرآن كريم"

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس قناة الناس، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة مصر للقرآن الكريم في أبريل 2021، موضحًا أن هذه القناة خاصة بالقرآن الكريم فقط على مدار 24 ساعة تستعرض قراءات مرتلة ومجودة لقراء مصر العظام.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، أن قناة مصر للقرآن الكريم يصل عدد القراء على شاشتها إلى 47، لافتًا إلى أنه في الأيام الأخيرة جرى تطوير تطبيق راديو مصر للقرآن الكريم وتوفيره الآن على متجر جوجل.

وأشار إلى أن هذا التطبيق يعمل الآن بكفاءة عالية بعد تطويره، ويشغل مساحة صغيرة على الهاتف المحمول وأدائه سريع، موضحًا أنه يتيح الاستماع للبث المباشر لقناة مصر للقرآن الكريم.

وأوضح عامر أن هذه الخدمة تتطلب أن المستخدم يكون متصلًا بالإنترنت، بالإضافة إلى أنه يتيح مكتبة القراء من خلال نافذة موجودة داخل التطبيق تسمى "استمع للقراء".

السفيرة عزيزة المتحدة للخدمات الإعلامية مصر قرآن كريم الدكتور يوسف عامر الشركة المتحدة

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