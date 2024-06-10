"القاهرة الإخبارية": الإدارة الأمريكية تسعى إلى إيجاد طرق للتفاوض المباشر مع حماس

قالت دانا أبوشميسة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هيئة البث الرسمية أعلنت أن الإدارة الأمريكية تحاول التواصل مع بيني جانتس كي يؤجل استقالته لفترة زمنية لبعد زيارة بلينكن، لأنه سيأتي محملًا بقرارات وإلزامات من الممكن أن تكون نهايتها التوصل إلى صفقة تبادل بعد إقناع حماس وإسرائيل.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكدت دانا أبوشميسة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من التصريحات حول استقالة بيني جانتس، حيث انقسمت الآراء حول هذه الاستقالة بصورة كبيرة في الداخل الصهيوني.

وذكرت أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إيجاد طرق للتفاوض المباشر مع حماس دون التواجد الصهيوني، من أجل الإفراج عن خمسة مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية.