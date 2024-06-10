الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تذكرتى»: فتح باب الحجز لمؤجلات الجولة الـ11 بالدورى

جانب من مباريات دوري
جانب من مباريات دوري نايل

أعلنت شركة تذكرتي، المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير للمدرجات في مباريات مسابقة دوري نايل، فتح باب الحجز لمؤجلات الجولة الحادية عشرة من الدور الأول (موسم 2023/2024).

وتشهد مؤجلات الجولة الحادية عشرة من عمر المسابقة المحلية، ظهور ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، وتحديدًا المارد الأحمر الذي يعود مجددًا للظهور على الساحة المحلية بعد انتهاء ارتباطاته القارية التي انتهت بتتوج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي.

تقام مؤجلات الجولة الحادية عشرة بدوري نايل، على مدار يومين متتاليين، يعقبه انطلاق الجولة السادسة والعشرين من المسابقة، اعتبارًا من الأحد 16 يونيو الجاري وحتى الأربعاء 19 من الشهر ذاته.

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليًا، فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول، بمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو، في الجولة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم (2026).

ومن المقرر أن تقام نسخة مونديال (2026) في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

مواعيد مؤجلات الجولة الحادية عشرة بدوري نايل

الخميس 13 يونيو الجاري 

فيوتشر اف سي & الجونة .. السابعة مساء (ستاد السلام).

بيراميدز & سموحة .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

مواعيد مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل

الجمعة 14 يونيو الجاري

فاركو & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

سيراميكا كليوباترا & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

مواعيد مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل
تذكرتى الاهلى دوري نايل مؤجلات دوري نايل الزمالك مؤجلات الجولة الـ11

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