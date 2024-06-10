محافظ قنا يتابع توصيل المرافق لمشروعات التضامن بقرى "حياة كريمة"

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا، اليوم، بمكتبه لمتابعة توصيل مرفقى الكهرباء ومياه الشرب لوحدات التضامن الاجتماعي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور د.حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وحمادة ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس يسري علي أحمد رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وعدد من القيادت التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا خلال الاجتماع، بسرعة تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، والبدء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتشكيل لجنة مختصة للفحص وحساب المديونيات لسرعة اتخاذ إجراءات تركيب عدادات الكهرباء بالوحدات المستهدفة، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة توصيل مرفق مياه الشرب والصرف صحي طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، تقدم وكيل وزارة التضامن، بالشكر لمحافظ قنا، على تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تقدمها المديرية من خلال مقرات الوحدات الاجتماعية ومجمعات الأسرة والطفولة ومراكز التأهيل الاجتماعى بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 50 مشروعا، وذلك حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.

نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 88.37%، بحضور د.حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

قال محافظ قنا إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 52848 طالبًا وطالبة حضر منهم 52230 وحقق النجاح 46154 طالبا بنسبة نجاح بلغت 88.37%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 806 طلاب، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 785 طالبا وحقق النجاح 712 طالبا بنسبة نجاح بلغت 88.3%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 35 طالبا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 35، وعدد من حققوا النجاح 32 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 91.4%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية من المكفوفين 8 طلاب، وعدد من حققوا النجاح 8 طلاب بنسبة نجاح بلغت 100%، بينما بلغت عدد طلاب الشهادة الإعدادية مرحله التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 69 طالب وطالبة، وعدد من حققوا النجاح 65 طالبا بنسبة نجاح بلغت 94.2%.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق لهم، مؤكدًا حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.