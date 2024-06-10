الإثنين 10 يونيو 2024
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محافظ مطروح يهدى طفلًا كفيفًا أحدث جهاز برايل للقراءة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، على إهداء أحدث جهاز برايل للقراءة للطفل معاذ أدهم عشري 9 سنوات في الصف الرابع الابتدائي العام الدراسى المقبل، من أبناء مطروح "القادرون باختلاف" (كفيف) لتفوقه ودخوله عدة مسابقات دولية في النطق باللغة العربية. 

وأكد محافظ مطروح على جهود المحافظة في توفير مزيد من الخدمات ودعم ورعاية أبنائها المتميزين.

بدوره، قدم والد ووالدة الطفل الشكر والتقدير لمحافظ مطروح للمسته الإنسانية وسرعة تلبيته مطلب ابنهم لمساعدته في القراءة وإتاحة التعلم من خلال الجهاز الجديد. 

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محافظ مطروح جهاز برايل للقراءة الصف الرابع الابتدائي العام الدراسي القادم مطروح

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