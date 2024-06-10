الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": قصف عنيف داخل رفح الفلسطينية منذ صباح اليوم

جريدة الدستور

قال محمد عبيد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن مدينة رفح الفلسطينية تشهد اليوم قصفًا مدفعيًا ممتدًا على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.

اشتباكات بمدينة رفح الفلسطينية 


وأكد محمد عبيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة على المناطق الزراعية والسكانية في مدينة رفح الفلسطينية.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأضاف في حديثه، أن الضفة الغربية لا تبعد كثيرًا عن هذه الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، ويمكن القول إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشهداء على مدار الساعة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة مهددة بالتوقف التام خلال ساعات، ما يعرض العشرات من المرضى للموت المحتم.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة لإخبارية اشتباكات داخل رفح جرائم الاحتلال الصهيونى

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