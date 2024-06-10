ضياء حلمي: السنوات المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين

قال د.ضياء حلمي، عضو لجنة الشئون الأسيوية بالمركز المصري للشئون الخارجية، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعد مثالًا يحتذى به في العلاقات بين الدول.

وأضاف "حلمي" خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز" أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين بدأت منذ 10 سنوات وأثمرت أشياء كثيرة، متابعًا: "أراهن أنها خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة ستحقق طفرة اقتصادية وثقافية وصناعية في العلاقات بين مصر والصين".

وتابع: "إذا ركزنا على الاقتصاد ستكون هناك قطاعات وصناعات جديدة للتعاون بين البلدين، وهذا سينعكس في صورة أرقام على الأرض وتنمية مستدامة ورفاهية للمواطن المصري وفرص عمل"، مؤكدًا أن الصين تستفيد من علاقاتها الاقتصادية بمصر وكذلك مصر تستفيد من هذه العلاقة.

كما أكد أن مصر جسر وبوابة للصناعات التكنولوجية والمتعددة الصينية التي تبحث عن أسواق جديدة.