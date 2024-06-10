الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء حلمي: السنوات المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين

الدكتور ضياء حلمي
الدكتور ضياء حلمي

قال د.ضياء حلمي، عضو لجنة الشئون الأسيوية بالمركز المصري للشئون الخارجية، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعد مثالًا يحتذى به في العلاقات بين الدول.

وأضاف "حلمي" خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز" أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين بدأت منذ 10 سنوات وأثمرت أشياء كثيرة، متابعًا: "أراهن أنها خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة ستحقق طفرة اقتصادية وثقافية وصناعية في العلاقات بين مصر والصين".

وتابع: "إذا ركزنا على الاقتصاد ستكون هناك قطاعات وصناعات جديدة للتعاون بين البلدين، وهذا سينعكس في صورة أرقام على الأرض وتنمية مستدامة ورفاهية للمواطن المصري وفرص عمل"، مؤكدًا أن الصين تستفيد من علاقاتها الاقتصادية بمصر وكذلك مصر تستفيد من هذه العلاقة.

كما أكد أن مصر جسر وبوابة للصناعات التكنولوجية والمتعددة الصينية التي تبحث عن أسواق جديدة.

مصر الصين مصر والصين العلاقات بين مصر والصين ضياء حلمي اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

مصدر يكشف عن موقف الزمالك من إلغاء مسابقة الدورى

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

صور

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟