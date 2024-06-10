الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب الطائرة يستعد لدورة اليابان وبطولة التحدى بالصين

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة

يواصل منتخب مصر الأول للكرة الطائرة تدريباته اليومية بصالة د.حسن مصطفى بمعسكره في 6 أكتوبر تحت قيادة المدير الفني الإسباني فرناندو مونزو، وذلك ضمن برنامج الاعداد للمشاركة في دورة باريس الأوليمبية .2024

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب مصر إلى اليابان يوم 24  يونيه الجاري لخوض معسكرمغلق والمشاركة في بطولة ودية تستمر حتى الأول من يوليو المقبل، وبعدها يخوض منتخب مصر بطولة التحدي بالصين خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو المقبل، وهي البطولة المؤهلة للدوري العالمي على أن يعود بعدها الفراعنة للقاهرة.

وخلال الفترة من 11 - 17 يوليو المقبل يدخل منتخب الطائرة معسكرا في بولندا يتخلله المشاركة في بطولة ودية يتوجه بعدها إلى باريس؛ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

كان مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر قد تعاقدوا مؤخرا مع الإسباني فرناندو مونزو لقيادة المنتخب الأول لمدة ثلاثة أشهر، ويقود فرناندو مونزو خلالها منتخب مصر للكرة الطائرة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال كلا من فرناندو مونزو مديرا فنيا وطارق الزفتاوي مدربا ومحمد السيد مدربا مساعدا وأحمد سعودي طبيبا وسامح ظلام إخصائي العلاج الطبيعي وبلال عامر مدربا للأحمال وأحمد سعيد محلل الأداء و إسلام أبوجندي للعلاج طبيعي وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل ومحمد رمضان المدير الإداري.

دورة باريس الأوليمبية 2024 منتخب مصر للكرة الطائرة الدكتور حسن مصطفي لإسباني فرناندو مونزو ياسر قمر

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