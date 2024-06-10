الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين 10-6-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 10 يونيو 2024.. كلمات ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وشهد الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية ليسجل نحو 47.64 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية في التعاملات المسائية 

ونستعرض آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.64 للبيع و47.78 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليصبح 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.64 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 51.14 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

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