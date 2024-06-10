القبة الحرارية.. تفاصيل أشد ظاهرة جوية تضرب البلاد لمدة أسبوعين

تشهد العديد من دول العالم موجة شديدة الحرارة بسبب القبة الحرارية الهائلة التي تؤثر على البلاد منذ أسابيع، وتمتد في الوقت الحالي شمالًا إلى جنوب الولايات المتحدة، مما تسبب في درجات حرارة متطرفة عبر منطقة كبيرة، وارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة على مصر وعدد من الدول العربية في آسيا وإفريقيا يعاني منها المواطنين.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية إنًّه اعتبارًا من الثلاثاء 11 يونيو، تشهد البلاد إرتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، نتيجة تمركز ما يسمى بـ "القبة الحرارية القوية".

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير، تفاصيل القبة الحرارية الأشد في العالم، والتي يتأثر بها معظم الدول العربية في آسيا وإفريقيا.

ما هي القبة الحرارية؟

القبة الحرارية ليست مصطلحًا علميًا محددًا بشكل واضح، ولكن يتم استخدامها من قبل العديد من المتنبئين بالطقس.

وتعرفها الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية بأنها "كتلة هوائية ساخنة بشكل استثنائي تتطور عندما يمنع الضغط المرتفع في الأعلى الهواء الدافئ الموجود بالأسفل من الارتفاع".

يؤدي الضغط المرتفع إلى سماء صافية لأن الهواء الغارق يسخن أثناء نزوله، وتتشكل السحب في ظل الظروف المعاكسة، حيث تتكثف قطرات الماء بينما يبرد الهواء الصاعد.

تعني ظروف الضغط العالي هذه وجود الكثير من أشعة الشمس، مما يؤدي إلى مزيد من الاحترار ويمكن أن يؤدي إلى جفاف التربة، مما يؤدي إلى تبخر أقل وتقليل فرصة حدوث السحب والأمطار.

ويمكن لهذه ردود الفعل الإيجابية أن تنتج ظروفًا أكثر سخونة كلما طالت مدة بقاء قبة الحرارة في مكان واحد، في حين أن القباب الحرارية تسبب موجات حرارية، فمن الممكن أن تكون هناك موجات حارة بدون القباب الحرارية.

ما الذي يجعل أنظمة الضغط العالي تتعطل؟

التيارات النفاثة عبارة عن حزم من الرياح سريعة التدفق في الغلاف الجوي العلوي والتي تساعد عادةً في تحريك أنظمة الطقس على طول سطح الكوكب، لكن في بعض الأحيان تتشكل حلقات كبيرة في تيار نفاث، مما يؤدي إلى تعلق أنظمة الطقس في الحلقات، ويمكن أن تؤدي أنماط الحجب هذه، كما تُعرف، إلى برد شديد، أو أمطار غزيرة، أو حرارة شديدة في حالة القباب الحرارية

كم من الوقت تستمر القباب الحرارية؟

يمكن أن تستمر في أي مكان من أيام إلى أسابيع. على سبيل المثال، استمرت قبة الحرارة الشديدة فوق كندا وشمال غرب الولايات المتحدة في عام 2021 لمدة شهر تقريبًا، وخلال هذا الحدث، وصلت درجة الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) في كولومبيا البريطانية، وهي أعلى درجة تم تسجيلها على الإطلاق في كندا.

هل أصبحت القباب الحرارية أكثر شيوعًا نتيجة للاحتباس الحراري؟

أصبحت موجات الحر بشكل عام أكثر تواترا بسبب تغير المناخ، ولكن معظم الدراسات لا تنظر على وجه التحديد إلى موجات الحر الناجمة عن القباب الحرارية، إذ هناك الكثير من الجدل حول كيفية تأثير الاحترار على أنماط الحجب التي تحبس القباب الحرارية في مكانها.

وخلصت دراسة أجريت عام 2023 إلى أنه ستكون هناك زيادة في "الموجات الثابتة التي تشبه قبة الصيف الحارة" فوق شمال غرب أمريكا الشمالية.