الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجم السيتى يحسم الجدل حول مصيره مع الفريق

السيتي
السيتي

كشف جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي، عن حقيقة العروض التي قدمت له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للرحيل عن الفريق.

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن العديد من الأندية تواصلت مع جوليان ألفاريز لإبداء اهتمام بضمه في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط ألفاريز البالغ من العمر 24 عامًا، بعقد مع فريقه مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2028، بعد أن انضم لهم عام 2022 قادمًا من ريفر بليت.

ورد ألفاريز اليوم عن هذه التقارير في تصريحات صحيفة: "أنا هادئ، أشعر بالراحة والسعادة في مانشستر سيتي، سنرى ماذا سيحدث".

ولعب ألفاريز 54 مباراة مع السيتي الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل 19 هدفًا وصنع 13 آخرين.

هالاند يعلق على مستقبله مع مانشستر سيتى

وعلق النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على مستقبله مع فريقه خلال الموسم المقبل 2024-2025.

وتأتي التكهنات حول مستقبل هالاند في الوقت الذي ألمح فيه المدرب جوارديولا إلى أن موسم 2024-2025 قد يكون الأخير له كمدرب لمانشستر سيتي.

وقال هالاند حول ذلك في تصريحات لقناة "tv2" الدنماركية: "لقد حظيت بموسمين رائعين مع مانشستر سيتي ومتبق الآن ثلاثة مواسم، هذا كل ما يمكنني قوله".

وأضاف عما إذا كانت هناك محادثات لتمديد عقده مع السيتي: "هذا كل ما يمكنني قوله، ما قلته للتو".

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى ملعب الاتحاد قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف عام 2022 بعد أن قام السيتيزنز بتفعيل الشرط الجزائي الخاص بعقده بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين واصل مستواه الاستثنائي أمام المرمى.

سجل هالاند 90 هدفًا في 98 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، بما في ذلك 38 هدفًا في 45 مباراة الموسم الماضي، لمساعدة فريق بيب جوارديولا على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة بشكل غير مسبوق.

وفاز النرويجي بما مجموعه خمسة ألقاب خلال فترة وجوده في الاتحاد، وكان جزءًا من فريق المواطنين الذي احتفل بالفوز بثلاثية تاريخية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، في موسمه الأول مع النادي.

ألفاريز جوليان ألفاريز مانشستر سيتى رومانو السيتى

مواد متعلقة

مانشستر سيتى يتوصل لاتفاق لتجديد عقد حارس مرماه لمدة عامين

السيتى يتفوق على مانشستر يونايتد برقم مميز فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟