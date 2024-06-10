نجم السيتى يحسم الجدل حول مصيره مع الفريق

كشف جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي، عن حقيقة العروض التي قدمت له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للرحيل عن الفريق.

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن العديد من الأندية تواصلت مع جوليان ألفاريز لإبداء اهتمام بضمه في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط ألفاريز البالغ من العمر 24 عامًا، بعقد مع فريقه مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2028، بعد أن انضم لهم عام 2022 قادمًا من ريفر بليت.

ورد ألفاريز اليوم عن هذه التقارير في تصريحات صحيفة: "أنا هادئ، أشعر بالراحة والسعادة في مانشستر سيتي، سنرى ماذا سيحدث".

ولعب ألفاريز 54 مباراة مع السيتي الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل 19 هدفًا وصنع 13 آخرين.

هالاند يعلق على مستقبله مع مانشستر سيتى

وعلق النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على مستقبله مع فريقه خلال الموسم المقبل 2024-2025.

وتأتي التكهنات حول مستقبل هالاند في الوقت الذي ألمح فيه المدرب جوارديولا إلى أن موسم 2024-2025 قد يكون الأخير له كمدرب لمانشستر سيتي.

وقال هالاند حول ذلك في تصريحات لقناة "tv2" الدنماركية: "لقد حظيت بموسمين رائعين مع مانشستر سيتي ومتبق الآن ثلاثة مواسم، هذا كل ما يمكنني قوله".

وأضاف عما إذا كانت هناك محادثات لتمديد عقده مع السيتي: "هذا كل ما يمكنني قوله، ما قلته للتو".

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى ملعب الاتحاد قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف عام 2022 بعد أن قام السيتيزنز بتفعيل الشرط الجزائي الخاص بعقده بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين واصل مستواه الاستثنائي أمام المرمى.

سجل هالاند 90 هدفًا في 98 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، بما في ذلك 38 هدفًا في 45 مباراة الموسم الماضي، لمساعدة فريق بيب جوارديولا على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة بشكل غير مسبوق.

وفاز النرويجي بما مجموعه خمسة ألقاب خلال فترة وجوده في الاتحاد، وكان جزءًا من فريق المواطنين الذي احتفل بالفوز بثلاثية تاريخية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، في موسمه الأول مع النادي.