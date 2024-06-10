مكافآت وشهادات تقدير.. محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرّم اللواء د. خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أوائل الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

شمل التكريم 15 طالبًا وطالبة هذا العام بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور د. إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات بالمحافظة.

شهادات تقدير ومكافآت مالية

وقدم المحافظ شهادات تقدير ومكافآت مالية للطلبة والطالبات الأوائل تشجيعًا لهم، في إطار حرصه على تكريم المتفوقين دراسيًا وعلميًا وعمليًا ورياضيًا وفي مختلف المجالات لتحفيزهم وتشجيعهم.

وأشاد فودة بجهود ودور أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين في صناعة نجاح وتفوق أبنائهم؛ تقديرًا لدور الأسرة العظيم في خلق وصناعة جيل جديد من المتفوقين.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل، وناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم والعمل على دراسة ما يأملون، ومواكبة التغييرات السريعة في مجالات العمل المفتوحة أمامهم.



وأشاد المحافظ بدور القائمين على العملية التعليمية والمدرسين وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم لجهودهم وإسهاماتهم في هذا التفوق والنجاح.

واعتمد محافظ جنوب سيناء في وقت سابق نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 85.94%.