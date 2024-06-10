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بعد حبس نجله.. أول ظهور للفنان فاروق فلوكس (صور)

جريدة الدستور

ظهر الفنان الكبير فاروق فلوكس في احتفالية تكريم المخرج محمد فاضل، يبدو عليه التعب والحزن الشديد بعد حبس نجله الفنان أحمد فلوكس، عامين مع الشغل والنفاذ.

وتعرّض الفنان أحمد فلوكس للاعبة منتخب مصر لكرة السلة ياسمين إبراهيم في منتصف 2020، مرسلًا الكثير من رسائل السب والقذف والتهديد لها لتحرّر محضرًا بالواقعة في مباحث الإنترنت، وتم التحقق من أن الرسائل من رقمه الخاص وحساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى استدعائه ومواجهته أنكر ارتكابه للواقعة.

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وقضت المحكمة بحبس فلوكس وتغريمه 200 ألف جنيه، وأصبح الحكم واجب النفاذ بعد انقضاء المدة القانونية للطعن عليه.

 

حبس أحمد فلوكس

قضت المحكمة بحبس فلوكس وتغريمه 200 ألف جنيه مصري، وأصبح الحكم واجب النفاذ بعد انقضاء المدة القانونية للطعن عليه.

الفنان أحمد فلوكس الفنان الكبير فاروق فلوكس فاروق فلوكس حبس فلوكس احتفالية تكريم المخرج محمد فاضل

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