لأول مرة منذ عامين.. انخفاض معدل التضخم الشهرى دون الصفر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهرى لأول مرة منذ عامين ليسجل قيمة سالبة بنسبة -0.8% لشهر مايو 2024، مقارنة بـ0.9% و1% خلال شهرى أبريل ومارس على التوالى من العام نفسه، بينما كان المعدل قد بلغ -0.3% فى يونيو 2022.

انخفاض التضخم الشهرى

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن معدل التضخم الشهرى كسر مؤخرًا سلسلة ارتفاعاته التى استمرت من يوليو 2022 حتى أبريل 2024، حيث ارتفع المعدل من -0.3% فى يونيو 2022 لـ2.5% فى أكتوبر ونوفمبر 2022، قبل أن يواصل صعوده مسجلًا أكثر من 7% فى أوائل عام 2023، ثم تتباطأ أرقام التضخم بعض الشئ إلى لما بين 0.9% و2.7% خلال الفترة بين شهرى أبريل وديسمبر 2023.

وفى عام 2024، حقق معدل التضخم الشهرى قفزة قياسية بارتفاعه إلى 11% فى فبراير الماضى، قبل أن ينحسر تدريجيًا إلى 1% فى مارس و0.9% فى أبريل، ليهبط دون الصفر مسجلًا -0.8% فى شهر مايو الماضى.

معدل التضخم الشهرى

ووفق ما أعلنه جهاز الإحصاء، ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-8.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.2%).

وفى المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%).

أما على صعيد التضخم السنوى، فأظهرت بيانات الإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 27.4% لشهر مايو 2024 مقابل 33.7% لنفس الشهر من العام السابق.