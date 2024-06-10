الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة منذ عامين.. انخفاض معدل التضخم الشهرى دون الصفر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهرى لأول مرة منذ عامين ليسجل قيمة سالبة بنسبة -0.8% لشهر مايو 2024، مقارنة بـ0.9% و1% خلال شهرى أبريل ومارس على التوالى من العام نفسه، بينما كان المعدل قد بلغ -0.3% فى يونيو 2022.

انخفاض التضخم الشهرى

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن معدل التضخم الشهرى كسر مؤخرًا سلسلة ارتفاعاته التى استمرت من يوليو 2022 حتى أبريل 2024، حيث ارتفع المعدل من -0.3% فى يونيو 2022 لـ2.5% فى أكتوبر ونوفمبر 2022، قبل أن يواصل صعوده مسجلًا أكثر من 7% فى أوائل عام 2023، ثم تتباطأ أرقام التضخم بعض الشئ إلى لما بين 0.9% و2.7% خلال الفترة بين شهرى أبريل وديسمبر 2023.

وفى عام 2024، حقق معدل التضخم الشهرى قفزة قياسية بارتفاعه إلى 11% فى فبراير الماضى، قبل أن ينحسر تدريجيًا إلى 1% فى مارس و0.9% فى أبريل، ليهبط دون الصفر مسجلًا -0.8% فى شهر مايو الماضى.

معدل التضخم الشهرى 

ووفق ما أعلنه جهاز الإحصاء، ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-8.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.2%).

وفى المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%).

أما على صعيد التضخم السنوى، فأظهرت بيانات الإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 27.4% لشهر مايو 2024 مقابل 33.7% لنفس الشهر من العام السابق.

الاحصاء معدل التضخم التضخم الشهرى أسعار جهاز الإحصاء

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