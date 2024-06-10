رسميًا.. نيوم السعودى يتعاقد مع رومارينيو قادمًا من الاتحاد

أعلن نادي نيوم السعودي، الإثنين، تعاقده مع المهاجم البرازيلي رومارينيو في صفقة انتقال حر؛ بدءًا من الموسم المقبل 2024/ 2025، قادمًا من اتحاد جدة.

واحتل نيوم المركز الأول في دوري الدرجة الثانية السعودي، ليصعد للمشاركة في بطولة دوري الدرجة الأولى “يلو” الموسم المقبل، وهي الدرجة الأدنى من دوري روشن السعودي.

ورحل رومارينيو عن الاتحاد بعدما قضى 6 سنوات في صفوف الفريق، حيث انتقل لهم في أغسطس 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

وشارك رومارينيو في 42 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم، مسجلًا 8 أهداف وصنع 5 مثلها.

وتُوج رومارينيو البالغ من العمر 33 عامًا مع فريق الاتحاد ببطولة الدوري السعودي، وكذلك بطولة كأس السوبر السعودي.

ومن المتوقع أن يتم تعيين البرازيلي شاموسكا المدير الفني للتعاون السعودي، مديرًا فنيًا جديدًا لفريق نيوم.