الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشرقية إيسترن كومبانى" ضمن أقوى 50 شركة فى مصر بقائمة فوربس الشرق الأوسط

السيد/ هاني أمان
السيد/ هاني أمان

اختيرت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، بقائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2024، للعام الثاني على التوالي، وذلك بعدما نجحت الإدارة التنفيذية للشركة برئاسة هاني أمان، في تحقيق أداءً تشغيليًا وماليًا قويًا للشرقية خلال العام الماضي.


تقدم ترتيب "الشرقية إيسترن كومباني" إلى المركز الـ14 بقائمة فوربس لهذا العام، لتصبح شركة تصنيع السجائر الوحيدة بالقائمة والتي تضم شركات تعمل في قطاعات متنوعة، يأتي هذا بفضل نمو مبيعات "الشرقية إيسترن كومباني" إلى 375 مليون دولار خلال عام 2023، وكذلك نمو صافي أرباح الشركة بنسبة 90% ليرتفع إلى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وزيادة القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 1.2 مليار دولار.


يذكر أن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2024، تضم 16 بنكًا، و9 شركات بقطاع العقارات والإنشاءات، و7 شركات بقطاع الصناعة، وتم تصنيف الشركة وفق المعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح للعام المالي 2023، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي حسبت بناء على إغلاقات السوق في 26 أبريل 2024.

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