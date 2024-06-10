"روشتة سريعة".. لتخفيف الضغط على الأهالى والطلبة أثناء امتحانات الثانوية العامة

أوضحت نرمين البحيري، مدربة مهارات حياتية، عددا من النصائح لتخفيف الضغط على الأهالي والطلبة في الثانوية العامة، والعمل على تحقيق أفضل النتائج.

وقالت "البحيري"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع على فضائية dmc، إن ممارسة الرياضة تعد من أهم طرق السيطرة على ارتفاع ضغط الدم دون أدوية، حيث يمكن أن تسهم تمارين الأيروبيك وتمارين المقاومة في ضبط ضغط الدم وتقليله.

وأشارت إلى أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور تحديد الأولويات وتنظيم وقتهم بشكل جيد، حيث إن تحديد الأهداف والتخطيط للدراسة والاستراحة يساعد في تقليل الضغط النفسي، كما يجب أن يكون هناك وقت للاستراحة والاسترخاء، تقنيات التنفس العميق والتأمل يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر والضغط، فضلًا عن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الفواكه والخضروات، وتقليل استهلاك الملح يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم.