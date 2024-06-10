قبل عرضه.. كريم عبدالعزيز ضيف شرف "ولاد رزق 3"

يعاود أبطال "ولاد رزق" الظهور من جديد في النسخة الثالثة من الفيلم، بمشاركة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف خلال أحداث العمل المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى 2024.

ويضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف العالميين، بالإضافة إلى مشاركة النجم كريم عبدالعزيز ضمن الأحداث.

الفيلم يتناول عودة ولاد رزق من جديد للعمل معًا، حيث يدخلون في عملية هي الأخطر والأكبر في تاريخهم، ليجدوا الكثير من المشاكل التي يحاولون الخروج منها بطريقتهم الخاصة، وسط تواجد ضيوف شرف أمامهم منهم تايسون فيروي، بالاضافة إلى أحمد فهمي وأسماء جلال.

تحضيرات مميزة لـ ولاد رزق 3

الفيلم تم التحضير له منذ 2020 بعدما لاقى الجزء الثاني من العمل الذي حمل "عودة أسود الأرض" نجاحًا كبيرًا بعرضه في منتصف 2019، لينطلق مؤلفه صلاح الجهيني في كتابة أحداثه بشكل مستمر إلى أن انطلق تصويره منذ شهور قليلة، فالقماشة التي كتبها الجهيني توسعت كثيرًا مع بداية التصوير، حيث تم إضافة الكثير من ضيوف الشرف العرب والأجانب ضمن الأحداث الخاصة بالجزء الجديد الذي يعد دراما شعبية لها جمهورها معتمدة على الأكشن وبعض التفاصيل الكوميدية التي تعتمد على الأحداث.

أبطال ولاد رزق 3

كما تضم النسخة الجديدة من العمل عددًا كبيرًا من النجوم منهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، رزان مغربي وهو من إخراج طارق العريان.