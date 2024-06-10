الإثنين 10 يونيو 2024
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وزير الرياضة يكرم الفائز فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة

جريدة الدستور

حرص د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تكريم محمد صقر الفائز بالمركز الثاني في فئة علوم السلوكية والاجتماعية بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF)، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، وذلك في إطار تكريمه للنماذج الشبابية المتميزة في المجالات كافة.

قال وزير الرياضة: "إن هذا الإنجاز الكبير لشاب عربي في مثل هذا المحفل العلمي الرفيع المستوى يُعد بمثابة فخر وتكريم لكل الشباب العربي الطموح والمبدع في مختلف المجالات، هذا الإنجاز يعد تتويجاً لجهوده المتميزة وإصراره على التميز والتفوق".

أضاف صبحي: "ندرك أهمية رعاية المواهب الشابة وتشجيعهم على المشاركة في المحافل الدولية، ومن خلال هذا التكريم، نؤكد أهمية هذا التوجه وسنواصل جهودنا لاكتشاف المزيد من النماذج الشبابية المتميزة ودعمهم لتحقيق إنجازات مماثلة".

وأشار صبحي إلى أن هذا التكريم سيكون حافزاً قوياً للشباب المصري للمضي قدماً في تطوير إمكاناتهم العلمية والإبداعية، مطالباً الشباب المصري أن يحرصوا على المشاركة في كافة الفعاليات التي تعمل علي تنمية مهاراتهم وتعزيز خبراتهم ورفع اسم مصر عالياً.

ووجه وزير الرياضة بالاستفادة من الطالب محمد صقر في أندية العلوم ومراكز التخاطب بمراكز الشباب، تأكيداً علي حرص وزارة الشباب علي تكريم النماذج المتميزة في مختلف المجالات، ونقل تجربتها للشباب والنشء في كافة أنحاء الجمهورية.

وتعتبر ISEF واحدة من أهم المنافسات العالمية في مجال المشاريع العلمية والهندسية للطلاب ما قبل الجامعة، حيث يُشارك فيها الآلاف من الطلاب من مختلف دول العالم، ومن بين هذا الجمع الضخم من المشاركين، تألق محمد بمشروعه الذي استحق التكريم العالمي وحصوله على جائزة GrandAward التي تُعتبر أعلى جائزة تمنحها مصر، كما فاز بجائزة خاصة من American psychological association جائزة خاصة Special Award، والتي تُمنح لأفضل 8 مشاريع في المعرض.

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