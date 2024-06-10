شركة أسالدى العقارية تعلن عن انتهاء مبيعات المرحلة الأولى من مشروعها التجارى الأول "Shades" فى القاهرة الجديدة

القاهرة، مصر– 10 يونيو 2024- أعلنت شركة أسالدي العقارية عن نجاحها في إتمام مبيعات المرحلة الأولى من مشروعها التجاري الأول "Shades" في قلب القاهرة الجديدة. يعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتقديم مفهوم تجاري فريد، حيث تم تأجير 85% من المحلات التجارية وبيع أكثر من 50% من المكاتب الإدارية (المرحلة الأولى بالكامل).

تتميز العلامات التجارية في "Shades" بأنها من أهم الأسماء المحلية الحالية، حيث تم جمع أشهر العلامات التجارية المحلية من جميع أنحاء مصر في مكان واحد لتلبية جميع الأذواق المختلفة وتناسب جميع عملائنا، أما فيما يخص المكاتب الإدارية، فإن هدفنا هو خلق بيئة عمل مناسبة لجميع الديناميكيات من خلال إضافة أحدث التقنيات والمرافق التي قد تيسر لعملائنا أعمالهم اليومية.

بدأت أعمال الإنشاءات في الموقع بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام واحد، بحلول الربع الثاني من عام 2025. وعلق كريم بيرم، المدير التنفيذي لشركة أسالدي العقارية، قائلًا: "أحد أسرار نجاحنا هو اتباع استراتيجيات تسويق مختلفة تمكّننا من الوصول إلى العملاء المستهدفين بنجاح، لذلك نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الكبير في مشروع Shades الذي يتمثل في مبيعات المرحلة الأولى وهي خطوة مهمة نحو تقديم تجربة تجارية فريدة من نوعها في القاهرة الجديدة. ولذلك أيضا نحن متحمسون لمواصلة العمل على باقي مراحل المشروع وتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائنا ولرواد المشروع مستقبلا.."

وأضاف محمد هاني العسال، مؤسس شركة أسالدي العقارية: "لقد تمكنا من تحديد الفجوة في سوق العقارات والتي تقطن في الجزء التجاري والإداري، ومن هنا نبذل قصارى جهدنا لملء هذه الفجوة بأفضل الطرق في مشروعنا "Shades" فنحن نسعى دائمًا لإقامة شراكات مع أبرز الأسماء في كل قطاع، لأننا نؤمن بأن تلبية احتياجات عملائنا تبدأ بالاستماع إليهم وتقديم الأفضل في كل جانب".

يقع مشروع "Shades" في موقع استراتيجي في القاهرة الجديدة بالأخص في التجمع الأول علي مقربة من طريق السويس، عند تقاطع بين مشاريع سكنية وتجارية رئيسية، ويمكن الوصول إليه بسهولة من هليوبوليس والشروق وعلى مقربة من شارع 90 والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل، يضم المشروع مساحات مكتبية وعيادات ومطاعم ومقاهي ومنافذ تجارية ومرافق ترفيهية ومركز للياقة البدنية بالإضافة إلي سوبر ماركت ضخم.

ويتميز مشروع "Shades" بتصميمات معمارية حديثة التي تحرص علي توفير المرافق والخدمات المناسبة للأفراد ذوي الهمم، وأيضا اهتمامنا بعقد شراكة مع شنايدر اليكترك لتوفير حلول مستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وتأثيرها السلبي على البيئة من بين الممارسات المستدامة التي يتبناها المشروع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتقنيات توفير الطاقة، وأنظمة إعادة تدوير المياه بالإضافة إلي خدمات ذكية لتوفيركافة سبل الراحة والأمان لعملائنا.