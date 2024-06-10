الأضحية من شعائر الإسلام المهمة التي تمارس في عيد الأضحى، حيث يحرص المسلمون على شراء الأضاحي وتذبيحها تقرّبًا إلى الله تعالى، ونظرًا لارتفاع أسعار الأضاحي في بعض الأحيان، يلجأ البعض إلى الاشتراك مع آخرين لشراء أضحية واحدة، لكن هل يجوز الاشتراك في الأضحية من الغنم؟، الدستور يجيب لكم على هذا السؤال.

هل يجوز الاشتراك في الأضحية من الغنم

شروط الاشتراك في الأضحية

أجمع جمهور الفقهاء على جواز الاشتراك في الأضحية بشرط أن تكون من الإبل أو البقر، فلا يجوز الاشتراك في الأضحية من الغنم.

هل يجوز الاشتراك في الأضحية من الغنم؟

وبخصوص تساؤل البعض حول هل يجوز الاشتراك في الأضحية من الغنم؟ يوجد حديث نبوي أجاب عن هذا التساؤل، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

قياسًا على صدقة اللحم: يجوز الاشتراك في صدقة اللحم، والأضحية نوع من الصدقات، فقياسها عليها جائز.

هل يجوز الاشتراك في الأضحية من الغنم

شروط صحة الاشتراك في الأضحية 2024

أن يكون عدد المشتركين سبعة أو أكثر: فلا يجوز الاشتراك في بقرة أو بدنة إلا لسبعة أشخاص أو أكثر. أن يتفق المشتركون على نوع الأضحية: سواء كانت بقرة أو بدنة. أن يتفق المشتركون على ثمن الأضحية: وطريقة تقسيمها. أن ينوي كل مشترك التقرب إلى الله تعالى بالأضحية. أن تذبح الأضحية في وقتها الشرعي: بعد طلوع الشمس من يوم عيد الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق.

هل يجوز الاشتراك في الأضحية من الغنم

فوائد الاشتراك في الأضحية 2024

تخفيف العبء المادي: حيث يتقاسم المشتركون ثمن الأضحية، مما يجعلها في متناول ذوي الدخل المحدود. إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في شعيرة الأضحية: فليس كل شخص يستطيع شراء أضحية كاملة بمفرده، وبالتالي فإن الاشتراك يمكّن الجميع من المشاركة في هذه الشعيرة المباركة. تعزيز روح التعاون والتكافل بين المسلمين: فالمشاركة في الأضحية تجسد روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم، وتساعد على تقوية أواصر الأخوة والمحبة بينهم. نشر الوعي بأهمية الأضحية: من خلال مشاركة المزيد من الناس في الأضحية، يتم نشر الوعي بأهميتها ومكانتها الدينية، وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية. توفير المزيد من اللحوم للمحتاجين: عادة ما يتم توزيع جزء من لحم الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وبالتالي فإن الاشتراك في الأضحية يساهم في توفير المزيد من اللحوم لهذه الفئة من المجتمع.

نصائح مهمة حول أضحية عيد الأضحى 2024

لا يجوز الاشتراك في أضحية العقيقة أو أضحية النذر لأنها تجب على الشخص الواحد، ويجوز للرجل أن يشرك أهل بيته في أضحيته، حتى لو كانوا أقل من سبعة.