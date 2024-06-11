الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكشف على 115 شخصا فى قافلة طبية مجانية بجنوب سيناء

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

انطلقت القوافل الطبية بجامعة قناة السويس، حسب خطة القوافل الشاملة بتوجيهات ورعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إلى قرية وادى غرندل بمدينة أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، في إطار دور الجامعة المجتمعي، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وقام أطباء القافلة بتوقيع الكشف على 115 حالة مع تقديم العلاج بالمجان، حيث قدمت القافلة خدمتها الطبية في 9 تخصصات مختلفة، وتم خلالها الكشف على 11 حاله جلدية و11 باطنة، وحالتين جراحة و11 حالة عظام، 29 أطفال، 5 نساء و16 رمد، 11 أنف وأذن و18 أسنان.

كما قام فريق كلية التمريض بإعطاء تثقيف صحي عن الصحة الإنجابيه للفتيات عن أهمية التغذية السليمة للأطفال إلى جانب التوعية بالأمراض الناتجة عن حساسية الألبان وكيفية التغلب عليها، وتقديم النصائح حول قواعد التغذية السليمة، والنظافة الشخصية للفتيات في سن المراهقة، وكيفية الوقاية من أعراض الاجهاد وضربات الشمس.

بينما استهدفت كلية التربية 24 أم وفتاة وطفل بحملات توعية حول ضرورة الاستذكار وتحسين التحصيل الأكاديمي والأداء الدراسي والاستفادة من الدروس التي تُشرح بالمدارس.

أما الأمهات فتم توعيتهن عن كيفية تربية الأطفال والاستذكار وتحسين جودة تعليمهن وتعديل سلوكياتهن وبناء السلوكيات الجيدة لديهن.

 وعن الطب البيطرىي، تم الكشف علي 66 حالة بيطرية ما بين ماعز وأغنام ودواجن وجمال، لعدد 10من المستفيدين وصرف الأدوية اللازمة لهم، وإرشادهم بالتعليمات الهامة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالقرية.

أشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام مدير إدارة المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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