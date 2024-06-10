مع انتهاء صلاحية موديست.. هل يجد الأهلى ضالته فى ضم كوناتى؟

تحاول إدارة الأهلي مع المدير الفني للفريق مارسيل كولر التعاقد مع البوركيني محمد كوناتي؛ لتعويض النقص في خط هجوم الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، فالمؤكد أن أنتوني موديست سيرحل عن القلعة الحمراء؛ لعدم تقديم أوراق اعتماده داخل صفوف الأحمر، إضافة إلى احتمالية مغادرة كهربا الفريق حال تلقيه عرضًا جادًا ومغريًا.

لذا، فلن يتبقى في الفريق سوى مهاجم وحيد هو وسام أبو ي الذي ضمه الأهلي خلال الانتقالات الشتوية من آي كيه سيريوس السويدي، حيث يعامل وسام معاملة اللاعب المصري أي أنه لا يحتسب لاعبا أجنبيا، وهو ما يجعل الأهلي يسعى إلى تدعيم خط هجومه بمهاجم أجنبي آخر.

هناك ميزة أخرى تدفع الأهلي إلى ضم كوناتي تحديدا، وهو أنه لاعب حر، ومن ثم لن يكلف خزينة الأهلي سوى راتبه السنوي فقط، لكن على المستوى الفني هل يستحق كوناتي إصرار إدارة نادي القرن للتعاقد معه؟

كوناتي مع أحمد جروزني

آخر تجربة لكوناتي كانت في نادي إف سي أحمد جروزني الروسي، وقضى فيه آخر 3 مواسم، ففي موسمه الأول 2021 – 2022 لعب 27 مباراة كلها في بطولة الدوري الروسي الممتاز، ولم يسجل فيها سوى 8 أهداف، منها هدفان في شباك نادي إف كيه خيمكي في الأسبوع الـ18 بالرغم من أنه لم يلعب سوى 37 دقيقة الأخيرة، وفاز جروزني بالمباراة بنتيجة كبيرة 4 – 1 كما أنه لم يصنع سوى هدف.

لم يتغيب كوناتي سوى عن 3 مباريات منها مباراتان كان جالسا على دكة البدلاء مباراة فاز بها جروزني، وأخرى انهزم فيها، ومباراة كان خارج القائمة تماما، وفاز بها.

كوناتي في موسم 2022/ 2023

وفي موسم 2022/ 2023 ارتفعت مشاركاته إلى 28 لقاء، وأحرز فيها 13 هدفا، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وهي موزعة كالتالي:

24 لقاء في الدوري الروسي، وأحرز فيها 11 هدفا بواقع هدفين في مرمى نادي طوربيد موسكو في الأسبوع الـ26، وخرج من الملعب بعد أن لعب 80 دقيقة، وتغلب جروزني في اللقاء بنتيجة ثقيلة 5 – 1، وعلى مستوى التمريرات الحاسمة قدم تمريرة حاسمة واحدة.

ولم يشارك في 6 لقاءات بواقع 3 لقاءات بسبب تعرضه للإصابة، لقاء تغلب فيه جروزني، ولقاء تعادل فيه، ولقاء خسر فيه، ولقاءان كان خارج القائمة تماما، لقاء تعادل فيه، ولقاء خسر فيه، بالاضافة إلى أنه لم يشارك في لقاء بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء الذي كان أمام نادي لوكوموتيف موسكو في الأسبوع الثامن.

4 لقاءات في بطولة كأس روسيا، وأحرز فيهما هدفين.

لم يشارك في 4 لقاءات بواقع لقاءين خارج القائمة، وخسر جروزني في اللقاءين، ولقاء واحد كان جالسا على دكة البدلاء، وتغلب فيه، ولقاء بسبب تعرضه للإصابة، وتغلب فيه.

كوناتي في الموسم الماضي

وفي الموسم الماضي كان الأكثر مشاركة إذ لعب 35 مباراة مسجلا 13 هدفا، وصانعا هدفا وحيدا، وهي مقسمة كالآتي :

29 مباراة في الدوري الروسي مسجلا 11 هدفا منها مباراتان سجل فيهما هدفين، المباراة الأولى كانت ضد نادي سيسكا موسكو في الأسبوع الثاني، وخرج في الدقائق العشر الأخيرة لكن هذا لم يمنع هزيمة جروزني بنتيجة 1 – 2، والمباراة الثانية كانت ضد نادي باري نيجني نوفغورود في الأسبوع الـ26، ولعب في هذه المباراة 66 دقيقة، وفاز بها جروزني بنتيجة ثقيلة 5 – 1 كما أنه صنع هدفا وحيدا.

لم يتغيب سوى عن مباراة واحدة كان خارج القائمة تماما، وتعادل فيه جروزني.

6 مباريات في بطولة كأس روسيا مسجلا هدفين، ولم يتغيب سوى عن مباراتين كان جالسا على دكة البدلاء، مباراة كانت في الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات، وانهزم فيها جروزني، مباراة كانت في دور الـ16، وفاز بها.

كوناتي دوليًا

على المستوى الدولي، شارك مع متنخب بوركينا فاسو في 25 لقاء، ولم يحرز سوى 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

والمدير الفني الجديد لبوركينا فاسو الوطني براما تراوري لا يعتمد عليه بشكل أساسي إذ لم يشركه سوى في الدقائق الست الأخيرة ضد منتخب مصر في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى ضمن تضفيات كأس العالم 2026 (إفريقيا)، وقبلها لم يختره ضمن القائمة استعداد لخوض المباراتين الوديتين ضد منتخبي ليبيا، والنيجر.