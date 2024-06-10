الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع انتهاء صلاحية موديست.. هل يجد الأهلى ضالته فى ضم كوناتى؟

محمد كوناتي
محمد كوناتي

تحاول إدارة الأهلي مع المدير الفني للفريق مارسيل كولر التعاقد مع البوركيني محمد كوناتي؛ لتعويض النقص في خط هجوم الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، فالمؤكد أن أنتوني موديست سيرحل عن القلعة الحمراء؛ لعدم تقديم أوراق اعتماده داخل صفوف الأحمر، إضافة إلى احتمالية مغادرة كهربا الفريق حال تلقيه عرضًا جادًا ومغريًا.

لذا، فلن يتبقى في الفريق سوى مهاجم وحيد هو وسام أبو ي الذي ضمه الأهلي خلال الانتقالات الشتوية من آي كيه سيريوس السويدي، حيث يعامل وسام معاملة اللاعب المصري أي أنه لا يحتسب لاعبا أجنبيا، وهو ما يجعل الأهلي يسعى إلى تدعيم خط هجومه بمهاجم أجنبي آخر. 

هناك ميزة أخرى تدفع الأهلي إلى ضم كوناتي تحديدا، وهو أنه لاعب حر، ومن ثم لن يكلف خزينة الأهلي سوى راتبه السنوي فقط، لكن على المستوى الفني هل يستحق كوناتي إصرار إدارة نادي القرن للتعاقد معه؟

كوناتي مع أحمد جروزني

آخر تجربة لكوناتي كانت في نادي إف سي أحمد جروزني الروسي، وقضى فيه آخر 3 مواسم، ففي موسمه الأول 2021 – 2022 لعب 27 مباراة كلها في بطولة الدوري الروسي الممتاز، ولم يسجل فيها سوى 8 أهداف، منها هدفان في شباك نادي إف كيه خيمكي في الأسبوع الـ18 بالرغم من أنه لم يلعب سوى 37 دقيقة الأخيرة، وفاز جروزني بالمباراة بنتيجة كبيرة 4 – 1 كما أنه لم يصنع سوى هدف.

لم يتغيب كوناتي سوى عن 3 مباريات منها مباراتان كان جالسا على دكة البدلاء مباراة فاز بها جروزني، وأخرى انهزم فيها، ومباراة كان خارج القائمة تماما، وفاز بها.

كوناتي في موسم 2022/ 2023 

وفي موسم 2022/ 2023 ارتفعت مشاركاته إلى 28 لقاء، وأحرز فيها 13 هدفا، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وهي موزعة كالتالي:

24 لقاء في الدوري الروسي، وأحرز فيها 11 هدفا بواقع هدفين في مرمى نادي طوربيد موسكو في الأسبوع الـ26، وخرج من الملعب بعد أن لعب 80 دقيقة، وتغلب جروزني في اللقاء بنتيجة ثقيلة 5 – 1، وعلى مستوى التمريرات الحاسمة قدم تمريرة حاسمة واحدة.

ولم يشارك في 6 لقاءات بواقع 3 لقاءات بسبب تعرضه للإصابة، لقاء تغلب فيه جروزني، ولقاء تعادل فيه، ولقاء خسر فيه، ولقاءان كان خارج القائمة تماما، لقاء تعادل فيه، ولقاء خسر فيه، بالاضافة إلى أنه لم يشارك في لقاء بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء الذي كان أمام نادي لوكوموتيف موسكو في الأسبوع الثامن.

4 لقاءات في بطولة كأس روسيا، وأحرز فيهما هدفين. 

لم يشارك في 4 لقاءات بواقع لقاءين خارج القائمة، وخسر جروزني في اللقاءين، ولقاء واحد كان جالسا على دكة البدلاء، وتغلب فيه، ولقاء بسبب تعرضه للإصابة، وتغلب فيه. 

كوناتي في الموسم الماضي

وفي الموسم الماضي كان الأكثر مشاركة إذ لعب 35 مباراة مسجلا 13 هدفا، وصانعا هدفا وحيدا، وهي مقسمة كالآتي :

29 مباراة في الدوري الروسي مسجلا 11 هدفا منها مباراتان سجل فيهما هدفين، المباراة الأولى كانت ضد نادي سيسكا موسكو في الأسبوع الثاني، وخرج في الدقائق العشر الأخيرة لكن هذا لم يمنع هزيمة جروزني بنتيجة 1 – 2، والمباراة الثانية كانت ضد نادي باري نيجني نوفغورود في الأسبوع الـ26، ولعب في هذه المباراة 66 دقيقة، وفاز بها جروزني بنتيجة ثقيلة 5 – 1 كما أنه صنع هدفا وحيدا.

لم يتغيب سوى عن مباراة واحدة كان خارج القائمة تماما، وتعادل فيه جروزني.

6 مباريات في بطولة كأس روسيا مسجلا هدفين، ولم يتغيب سوى عن مباراتين كان جالسا على دكة البدلاء، مباراة كانت في الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات، وانهزم فيها جروزني، مباراة كانت في دور الـ16، وفاز بها. 

txt

محمد كوناتى يصدم الأهلى ويرفض عرضه.. ومحاولة أخيرة لإتمام الصفقة

txt

صفقة مجانية.. تفاصيل مفاوضات الأهلى مع البوركينابى محمد كوناتى

كوناتي دوليًا

على المستوى الدولي، شارك مع متنخب بوركينا فاسو في 25 لقاء، ولم يحرز سوى 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

والمدير الفني الجديد لبوركينا فاسو الوطني براما تراوري لا يعتمد عليه بشكل أساسي إذ لم يشركه سوى في الدقائق الست الأخيرة ضد منتخب مصر في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى ضمن تضفيات كأس العالم 2026 (إفريقيا)، وقبلها لم يختره ضمن القائمة استعداد لخوض المباراتين الوديتين ضد منتخبي ليبيا، والنيجر.

الاهلى مارسيل كولر محمد كوناتي سام أبو علي عبد المنعم كهربا أحمد جروزني الروسي

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟