تصل لـ53 درجة.. تحذير من ظاهرة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ، نتيجة ظاهرة جوية تضرب البلاد لمدة أسبوعين متواصلين.

وكشفت هيئة الأرصاد أنًّه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء تشهد البلاد إرتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

القبة الحرارية

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية هذا الرتفاع المؤقت إلى تمركز ما يسمى بـ"القبة الحرارية القوية" التي ضربت بعض دول أوروبا وتحلّق في الوقت الحالي بسماء عدد من المناطق في الغرب الأمريكي، والتي شهدت ارتفاعات قوية وعنيفة في درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ انخفاض درجات الحرارة مساء الأحد واليوم الإثنين لن يستمر طويلًا، مؤكدين ارتفاع قوي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

أضاف خبراء هيئة الأرصاد عن حالة الطقس من الإثنين 10 يونيو 2024 إلى السبت 15 يونيو 2024، بأنه يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ووفقًا لتوقعات "الأرصاد" قد تشهد بلاد الدلتا والقاهرة والوجه البحري بالكامل، ارتفاع جوي قوي، تصل الحرارة على إثر إلى 47 درجة في الظل، وستصل إلى 53 درجة تحت أشعة الشمس المباشرة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وتشهد البلاد غدًا طقسًا حارًا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشره والإكثار من تناول المشروبات الباردة وخصوصا شرب المياه لتعويض الأملاح وعدم التواجد في الغرف المغلقة سيئة التهوية.

وطالبت أيضا المواطنين بفتح جميع النوافذ للتهوية، ولو استلزم الأمر الخروج أثناء ذروة وقوة الموجة، يجب ارتداء شمسية أو قبعة على الرأس وغسل الرأس باستمرار بالمياه منعا لحدوث ضربات الشمس القوية.