فيديو.. إجراءات الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة وأداء نزلاء الإصلاح للامتحانات

أصدرت وزارة الداخلية فيديو يكشف عن تفاصيل إجراءاتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة في كل المحافظات، لتوفير جو ملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

واتخذت الوزارة كل الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة وبث الطمأنينة فى نفوس الطلاب وأولياء الأمور أثناء سير الامتحانات بالتزامن.

امتحانات الثانوية العامة في مراكز الإصلاح

في ذات السياق، أدى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الملتحقين بالثانوية العامة امتحاناتهم داخل لجان أقيمت بمراكز الإصلاح والتأهيل.

تأمين امتحانات الثانوية العامة

كانت قد أنهت الوزارة استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين وفق أعلى المعايير والاختيار الجيد للعناصر الشرطية المشاركة مع رفع درجة الاستعداد، من خلال تكثيف الانتشار الأمنى بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.. وتعيين تمركزات أمنية ثابتة لملاحظة الحالة الأمنية.