انفصال بعد 15 سنة جواز.. مَن هى جينى كامل طليقة أمير طعيمة؟
حالة من الجدل أثارتها جيني كامل، طليقة الشاعر أمير طعيمة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب انفصالها عن زوجها، وزواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدي، ومن وقت انفصال “جيني” عن زوجها ودائمًا ما تثير الجدل حول العلاقة.
وتصدرت جيني كامل، طليقة الشاعر أمير طعيمة، عمليات البحث عبر محرك "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
انفصال جيني كامل عن زوجها أمير طعيمة
وكتبت جيني كامل عبر حسابها على “فيسبوك”: "مبروك يا ميرو يا أبوالعيال، جوازة ترفع الراس، الفنانة اتصلت بي وأبلغتني بنفسها بزواجها بعد انفصالي بشهرين"، وهو ما اضطر طعيمة للكشف عن زواجه عبر حسابه في إنستجرام.
جيني تثير الجدل بسبب الانفصال
وفي شهر فبراير الماضي، نشرت جيني، عبر حسابها منشورا توجه فيه طلبها للصحفيين والإعلاميين بعدم سؤالها عن سبب الانفصال عن زوجها الشاعر أمير طعيمة.
القصة بدأت عندما خرجت "جيني" زوجة الشاعر أمير طعيمة تقول: "بيتي اتخرب بسبب القعدات اللذيذة"، وتوجه رسالة شديدة اللهجة للفنان أكرم حسني، أن يبتعد عن زوجها، وتطلب منه عدم بث سمومه وأفكاره الخاصة بالحرية وغيرها، وتوجه له اتهاما بأنه السبب في انفصالها عن زوجها.
ويرصد "الدستور" في السطور التالية، أبرز المعلومات عنها .
مَن جيني كامل طليقة أمير طعيمة؟
- تزوجت من الشاعر أمير طعيمة منذ حوالي 15 عاما.
- جيني كامل من مواليد محافظة القاهرة.
- تخرجت في قسم الإذاعة بكلية الإعلام.
- دخلت جيني كامل عالم الفن من خلال تجربتها في التمثيل مع المخرج الراحل جلال الشرقاوي في مسرحية "امسك حكومة".
- بعد نجاح تجربتها الأولى، لعبت دورا جديدا في مسرحية "ادلعي يا نوسة" مع الفنانة فيفي عبده.
- عام 2006، أصدرت جيني كامل أول ألبوماتها الغنائية.
- عام 2008، تزوجت جيني كامل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ومن ثم قررت اعتزال الغناء والفن.