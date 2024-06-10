إصابة شاب فى حريق شب داخل شقة بأكتوبر

أصيب شخص بحروق من الدرجة الأولي في حريق شقة سكنية بأحد الكمبوندات السكنية بأكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية داخل كمبوند بأكتوبر، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.