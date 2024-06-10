الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شاب فى حريق شب داخل شقة بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخص بحروق من الدرجة الأولي في حريق شقة سكنية بأحد الكمبوندات السكنية بأكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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حريق هائل يلتهم مصنعًا بمجمع الصناعات الجديد فى أسيوط

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التحريات تكشف سبب نشوب حريق داخل شقة في الوراق

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية داخل كمبوند بأكتوبر، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

حروق أكتوبر حريق شقة سكنية سيارات الإطفاء الجيزة

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