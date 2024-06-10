محافظ مطروح يتفقد مشروعات مد شبكات البنية التحتية (صور)

تفقّد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الإثنين، خلال جولة ميدانية أعمال مشروعات مد شبكات البنية التحتية بشارع علم الروم، مقدمًا الشكر والتقدير خلال لقائه المهندس مايكل سمير مدير منطقة تليفونات مطروح لجهود الشركة بمطروح في إنهاء التجهيزات المستقبلية من مد معديات ومسار جاهز لخطوط الشبكة وجاهزيتها حتى منطقة مينا حشيش شرق مدينة مرسي مطروح استعدادًا لأى توسعات مستقبلية، دون أى أعمال حفر، وبما يقلل التكلفة وييسر تركيب ووصول الخدمات للمواطنين والتى وصلت الخدمة حتى شارع الملح بعلم الروم، حيث جار أعمال رفع كفاءة الشبكة وزيادتها بالمنطقة.

- شبكة الانحدار

تفقد محافظ مطروح أعمال الانتهاء من مد شبكة الانحدار لشبكة الصرف الصحي بعلم الروم، وصولاً إلى مرفق إسعاف مطروح بعلم الروم حتى محطة 9 جنوب قرية اندلسيه بطول ١٢ كم.

- شبكات الرصد المرئي

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لمد شبكات الرصد المرئي، وكذلك مد عديات لتوصيل شبكة الغاز الطبيعى للمنطقة مستقبلاً وغيرها، وذلك استعدادًا لدخول شارع علم الروم مرحلة تطوير وتوسعة ضمن تطوير وتوسعة ١٠٠ كم داخل مدينة مرسي مطروح يجرى العمل بها حاليا من خلال الهيئة الهندسية.

1000278021

1000278011

1000277946

1000278017

1000278014