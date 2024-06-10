بالأسماء.. 5 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكى بالدقهلية

أُصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في أرضٍ زراعية على طريق مصرف كرم دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دكرنس بوقوع حادث انقلاب سيارة في أرضٍ زراعية وإصابه 5 أشخاص.

أسماء المصابين

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان الحادث، وبالفحص، تبيَّن إصابة كل من:

1- أحمد ناجي الحسيني- 18 عامًا، مُصابًا بجرحٍ قطعي بالذراع الأيسر 5سم، وجرح قطعي بالساعد الأيسر 2سم.

2- يوسف بلال الحسيني- 18 عامًا، مُصابًا بجرحٍ قطعي بالذراع الأيمن 5سم.

3- محمد محمد- 18 عامًا، مُصابًا بنزيف بالأنف واشتباه كسر بعظام الوجه.

4- جهاد كمال حبيب- 18 عامًا، مُصابًا بجرحٍ قطعي باليد اليسري 5سم.

5- محمد ماهر- 18 عامًا، مُصابًا بكدمات وسحجات بالرأس.

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطِرَت النيابة العامة.