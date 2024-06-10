الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. 5 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكى بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أُصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في أرضٍ زراعية على طريق مصرف كرم دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دكرنس بوقوع حادث انقلاب سيارة في أرضٍ زراعية وإصابه 5 أشخاص.

أسماء المصابين

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان الحادث، وبالفحص، تبيَّن إصابة كل من: 

1- أحمد ناجي الحسيني- 18 عامًا، مُصابًا بجرحٍ قطعي بالذراع الأيسر 5سم، وجرح قطعي بالساعد الأيسر 2سم.

2- يوسف بلال الحسيني- 18 عامًا، مُصابًا بجرحٍ قطعي بالذراع الأيمن 5سم.

3- محمد محمد- 18 عامًا، مُصابًا بنزيف بالأنف واشتباه كسر بعظام الوجه.

4- جهاد كمال حبيب- 18 عامًا، مُصابًا بجرحٍ قطعي باليد اليسري 5سم.

5- محمد ماهر- 18 عامًا، مُصابًا بكدمات وسحجات بالرأس.

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطِرَت النيابة العامة.

طريق مصرف كرم دكرنس دكرنس الدقهلية حادث انقلاب اصابة ٥ اشخاص

مواد متعلقة

جامعة المنصورة تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الفنلندى للتعليم الدولى

محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

بدء امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية وسط إجراءات أمنية مكثفة

تحرير 435 مخالفة تموينية في 12 مركزا بالدقهلية

تعليم الدقهلية: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية العامة

تنفيذ الخطة نصف السنوية لندوات تمكين المرأة اقتصاديًا بالدقهلية

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي المنصورة والأنبار

انقلاب عربة بطيخ على طريق المنصورة السريع بعد حادث تصادم

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟