الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس: تصريحات بلينكن بخصوص غزة تُظهر تحيزًا لصالح إسرائيل

بلينكن
بلينكن

قال سامي أبو زهري، القيادي الكبير في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لرويترز اليوم الإثنين إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول وقف إطلاق النار في غزة، "تظهر تحيزًا لصالح إسرائيل"، معتبرًا أن موقفه يشكل عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق.

ووصفت وكالة الأنباء الأمريكية، تصريحات بلينكن بأنها "مثال على التحيز لصالح إسرائيل"، وأنها توفر غطاءً أمريكيًا للأحداث الدامية التي وقعت في غزة.

وخلال حديثه بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أكد بلينكن: "رسالتي إلى الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، وإلى الشعوب في جميع أنحاء المنطقة، هي إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار، فلابد أن تضغطوا على حماس للموافقة".

بلينكن يؤكد ضرورة الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار

وسبق أن أعلن أنتوني بلينكن، عن وجود حاجة ملحة للبحث عن مقترحات وقف فوري لإطلاق النار، مؤكداً أن وسطاء مصريين تحدثوا مع حركة حماس في وقت سابق اليوم.

رغم رفضه الكشف عن تفاصيل المحادثات، أكد بلينكن تقدير بلاده بشدة للدور الذي تلعبه مصر، مشيراً إلى أهمية ممارسة الضغط على حماس من قبل الجميع في المنطقة لقبول الصفقة المقترحة، بحسب صحيفة الجارديان.

وأضاف: "لا يستطيع أحد منا أن يضع نفسه في ذهن حماس"، مشيراً إلى عدم معرفته برد فعلهم على المقترحات..

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