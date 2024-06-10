الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجى سمير فرج ببورسعيد (صور)

افتتاح شارع يحمل
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، الإثنين، شارع اللواء دكتور سمير فرج،  أحد أبناء المؤسسة العسكرية وابن محافظة بورسعيد، حيث يقع الشارع بامتداد مديرية أمن بورسعيد بحي الشرق، بحضور أسرة سمير فرج وأصدقائه وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ بورسعيد: إطلاق اسم اللواء "سمير فرج" يأتي تخليدًا وتقديرًا لتاريخه العسكري والمهني 

وأكد محافظ بورسعيد أن إطلاق اسم سمير فرج على الشارع الكائن بامتداد مديرية أمن بورسعيد، يأتي تخليدًا وتقديرًا لأعماله وحياته العسكرية والمهنية وما قدمه للوطن خلال مسيرته المهنية، قائلًا إن سمير فرج يعد أحد النماذج المشرفة التي رفعت اسم بورسعيد عاليًا.

وأضاف المحافظ أن شارع سمير فرج "طرح البحر 2 سابقا" تم تطويره ضمن أعمال تطوير شارع فلسطين والممشي السياحي والشوارع المتفرعة منه وتم التصديق علي إطلاق اسم اللواء سمير فرج على الشارع بموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، لافتًا إلى أن تطوير الشارع يأتي بإجمالي 1400م في الاتجاهين ويشمل 4 حارات بكل اتجاه، وتضمنت الأعمال رصف ورفع كفاءة وتجميل وزيادة معدلات الإضاءة والكهرباء بالشارع ومسطحات خضراء وبلغت تكلفة التطوير قرابة 15 مليون جنيه.

وتوجه سمير فرج بالشكر لبورسعيد على هذه اللفتة الطيبة، مثنيًا على التطور الكبير الذي شهدته محافظة بورسعيد، تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، محافظ الإقليم.

افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
IMG-20240610-WA0227
IMG-20240610-WA0227
IMG-20240610-WA0222
IMG-20240610-WA0222
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
افتتاح شارع يحمل اسم الخبير الاستراتيجي سمير فرج
الدكتور اللواء سمير فرج بورسعيد افتتاح شارع أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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