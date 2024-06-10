الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى تيموثاوس أسقف بروسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة تيموثاوس أسقف بروسة الذي استشهد في عهد يوليانوس الجاحد حول سنة 362 / 363.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: قال الله للقدّيسة كاترينا: إنّ النفس البارّة التي تنهي حياتها وسط الإحسان تكون مكبّلة بالحبّ ولا يعود بإمكانها أن تنمو من ناحية الفضائل؛ لقد فات الأوان. لكنّها ما زالت تستطيع أن تحبّ بالحبّ الذي كان لديها حين جاءت إليّ، وهو مكيال حبّها. هي ترغب بي باستمرار، وهي تحبّني باستمرار، ولا تُحبَط رغبتها قطّ: هي جائعة وهي متخمة؛ متخمة، لكنّها ما زالت تشعر بالجوع؛ لقد أقلتَت من اشمئزاز التخمة كما من ألم الجوع. وسط الحبّ ينعم الطوباويّون برؤيتي الأبديّة، ويشاركون بهذا الخير الموجود فيَّ والذي أنقله إلى كلّ واحد وفقًا لمكياله؛ هذا المكيال هو درجة المحبّة التي كانوا يتمتّعون بها حين جاؤوا إليّ.

ينعم الجميع بالمشاركة في خيرات الآخرين إضافة إلى الخير العام الذي يمتلكونه لأنّهم بقوا في إحساني وفي إحسان القريب ولأنّهم متّحدون من خلال الإحسان يشارك القدّيسون بفرح الملائكة وغبطتهم، نتيجة وجودهم وسطهم، كما أنّهم يشاركون بشكل خاص بسعادة أولئك الذين كانوا يحبّونهم على الأرض بشكل حميم.

بهذا الحبّ، كانوا ينمون معًا بالنعمة وبالفضيلة؛ كان الواحد بالنسبة إلى الآخر فرصة لإظهار مجدي ولتمجيد اسمي. هذا الحبّ، هم لم يفقدوه في الحياة الأبديّة، وما زالوا يحتفظون به. هذا الحبّ هو الذي يضاعف سعادتهم، من خلال الفرح الذي يشعر به كلّ فرد من جرّاء سعادة الآخر.

وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية المارونية واللاتنية والكلدانية والارمينية والرومية الملكية والروم الارثوذكس والانجيلية بمختلف مذاهبها والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة.