الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى تيموثاوس أسقف بروسة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة تيموثاوس أسقف بروسة الذي استشهد في عهد يوليانوس الجاحد حول سنة 362 / 363.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: قال الله للقدّيسة كاترينا: إنّ النفس البارّة التي تنهي حياتها وسط الإحسان تكون مكبّلة بالحبّ ولا يعود بإمكانها أن تنمو من ناحية الفضائل؛ لقد فات الأوان. لكنّها ما زالت تستطيع أن تحبّ بالحبّ الذي كان لديها حين جاءت إليّ، وهو مكيال حبّها. هي ترغب بي باستمرار، وهي تحبّني باستمرار، ولا تُحبَط رغبتها قطّ: هي جائعة وهي متخمة؛ متخمة، لكنّها ما زالت تشعر بالجوع؛ لقد أقلتَت من اشمئزاز التخمة كما من ألم الجوع. وسط الحبّ ينعم الطوباويّون برؤيتي الأبديّة، ويشاركون بهذا الخير الموجود فيَّ والذي أنقله إلى كلّ واحد وفقًا لمكياله؛ هذا المكيال هو درجة المحبّة التي كانوا يتمتّعون بها حين جاؤوا إليّ.

ينعم الجميع بالمشاركة في خيرات الآخرين إضافة إلى الخير العام الذي يمتلكونه لأنّهم بقوا في إحساني وفي إحسان القريب ولأنّهم متّحدون من خلال الإحسان يشارك القدّيسون بفرح الملائكة وغبطتهم، نتيجة وجودهم وسطهم، كما أنّهم يشاركون بشكل خاص بسعادة أولئك الذين كانوا يحبّونهم على الأرض بشكل حميم.

بهذا الحبّ، كانوا ينمون معًا بالنعمة وبالفضيلة؛ كان الواحد بالنسبة إلى الآخر فرصة لإظهار مجدي ولتمجيد اسمي. هذا الحبّ، هم لم يفقدوه في الحياة الأبديّة، وما زالوا يحتفظون به. هذا الحبّ هو الذي يضاعف سعادتهم، من خلال الفرح الذي يشعر به كلّ فرد من جرّاء سعادة الآخر.

وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية المارونية واللاتنية والكلدانية والارمينية والرومية الملكية والروم الارثوذكس والانجيلية بمختلف مذاهبها والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة الأسقفية تعقد مؤتمر نصف الكرة الجنوبي غدًا بحضور 200 مشارك من حول العالم

وفد بابوي يزور إيطاليا ويقدم تهنئة الكنيسة القبطية بيومها الوطني

دشنها البابا اليوم.. تعرف على كنيسة القديس الأنبا أبرآم الجديدة في ديره بالعزب بالفيوم

بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الأنبا إبرام

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى كيرلّس رئيس أساقفة الإسكندريّة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة البابا يوأنس الثامن عشر

من هو الطوباوي ألبرت كوتينيولا الفرنسيسكاني الذي يحي الكاثوليك ذكراه؟

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس أفرام السريانيّ الشمّاس ومعلِّم الكنيسة

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟