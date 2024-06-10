حبس متهم بتزوير مليون جنيه فى عين شمس

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، حبس متهم بطباعة الأوراق المالية المزيفة وحيازة مليون جنيه مُزيفة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبيَّن من التحقيقات، أنه عقب ورود معلومات لأجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص بتزوير العملات المحلية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته مبلغ مالي "مزيف".

وبمناقشته، اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في طباعة الأوراق المالية المزيفة، وعُثر بداخل مسكنه على مبلغ 1.110 مليون جنيه فئات مالية مختلفة "مُزيفة"- طابعة إلكترونية ألوان ليزر- حبارة ألوان- 2 رزمة ورق أبيض تستخدم في الطباعـة- سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.