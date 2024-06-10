الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يتابع إجراءات توفير مياه الشرب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ لمتابعة إجراءات توفير مياه الشرب للمواطنين، والوقوف على حلول واقعية مع دور ومسئولية جميع مسئولي الشركة كل في قطاعه وجميع العاملين بها تجاه المواطنين، ومراعاة الواجب في وضع حلول جذرية لإنهاء المشكلة مع ما تمثله المياه من أهمية وحياة للمواطنين، وكذلك أهمية زيادة الضخ لاستيعاب الإقبال الكبير على المحافظة مع موسم الصيف وأهميته لأبناء مطروح.

توفير مخزون المياه

ووجَّه محافظ مطروح بالعمل على توفير مخزون المياه وزيادة ضخها للمناطق وفق الجداول المحددة مع ضبط توزيع سيارات المياه بالأغربة، مؤكدًا التواصل المباشر مع مديري الأغربة لمتابعة تيسير الدفع بسيارات المياه للمواطنين، وتسجيل جميع الوصلات على منظومة الحاسب الآلي، وتنقية الكشوفات ومنع تكرار الأسماء أو منح أكثر من وصل مياه للمواطن، ومواجهة أى تجاوزات أو محاولات البعض الاتجار في المياه وأهمية التأكد من الحاجة الفعلية للمياه، وكذلك التأكيد على سرعة الرد والتعامل السريع مع بلاغات وطلب توصيل مياه الشرب للمواطنين سواء عبر منظومة الشركة أو الخط الساخن أو غرفة العمليات، مشددًا على تكثيف حملات إزالة التعديات على خطوط المياه على الطريق الدولى الساحلى ومنع أى تجاوزات أو تعديات على طول الخط.

وناقش محافظ مطروح مع الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد خضر مساعد رئيس الشركة، ورؤساء القطاعات بالشركة، العمل على توفير مزيد من سيارات نقل المياه وخطة عمل سيارات الطوارئ، وسرعة التعامل مع البلاغات الواردة والتنسيق بشأن تشغيل محطات تحلية مياه البحر الثلاث بالرميلة والوارد على الخط الساحلى بأقصى طاقة ممكنة لضمان وصول المياه للمواطنين.

محطة الرميلة 4

وتفقد محافظ مطروح أعمال إنشاء محطة الرميلة ٤، والتي جارٍ الانتهاء من تجهيزات تشغيل الوحدة الأولى ضمن ٤ وحدات من مكونات المحطة بطاقة ١٦,٥ ألف م٣ لكل وحدة منها خلال أيام قليلة، حيث يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية لـ٦٥ ألف م ٣/ اليوم تصل مع التوسعة المستقبلية إلى ١٣٠ ألف م ٣ بتكلفة ٢.٨ مليار جنيه.

كما تفقد محافظ مطروح مراحل وصول مياه البحر عبر المأخد إلى داخل المحطة ثم مراحل التنقية والفلترة لعدد ٢٤ فلترًا رمليًا وعنابر طلمبات الضخ وغيرها وصولًا إلى عدد ٢ خزان بطاقة ١٠ آلاف م٣ لكل منها، كما تفقد عنابر التشغيل وتأمين الكهرباء بالمحطة من خلال ثلاثة مولدات بطاقة ٢,٥ ميجاوات لكل منها.

ووجَّه محافظ مطروح بتجهيز ومراجعة الخط الناقل إلى الخزانات الاستراتيجية قبل الضخ، مقدمًا الشكر والتقدير لجهود إدارة المياه بالهيئة الهندسية في إنشاء صرح محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 والإسراع في تنفيذها.

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