خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك والإجازة الصيفية.

وأشارت وكيل صحة الإسكندرية إلى رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات وزارة الصحة والتأكد من جاهزية الأقسام الحرجة وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات بالطوارئ.

كما أعلنت عن انتشار فرق التأمين الطبي الفعاليات الصحية بجميع أنحاء محافظة الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات، وانتشار العيادات المتنقلة، التي تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان، وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات أو التدخلات الجراحية أو لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتواجد العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة لتقديم خدمات الفحص والمشورة بالمجان.

انتشار الفرق الطبية لمبادرة "100 مليون صحة"

وأكدت تواجد فرق الرعاية الأساسية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" للاكتشاف المبكر عن الأمراض مجانًا التي تتضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية بجانب انتشار فرق التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.

حملات مكثفة على المنشآت الغذائية

ووجهت بضرورة تكثيف المرور على المنشآت الغذائية وشن حملات مكثفة عليها، خاصة منشآت تداول اللحوم ومصنعاتها كخطوة استباقية وقائية لمنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال عيد الأضحى، والتحقق من سلامة المنتجات الغذائية والالتزام باشتراطات نقل اللحوم من المجازر إلى المحلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين والتنسيق بين إدارة الطوارئ وجميع المستشفيات ومراكز السموم للاكتشاف المبكر لأي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها ومتابعتها، وكذلك التأكد من توافر مخزون من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية على مستوى المحافظة.

كما شددت على سحب عينات من شبكات مياه الشرب، وطرد المحطات والمآخذ، على مستوى المحافظة؛ للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية وخزانات مياه الشرب وحمامات السباحة في القرى السياحية والفنادق، للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وكذلك تكثيف إجراءات مكافحة ناقلات الأمراض بتكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة وتشغيل أجهزة الضباب والرذاذ.