الليلة.. القمر يقترن مع الحشد النجمي "خلية النحل"

ينتظر محبو الظواهر الفلكية، ظاهرة تحدث اليوم في سماء أرض الكنانة، وهي اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان، والذي يظهر كسحابة مجسمة.

كان الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نشر تقريرًا شهريًا، قال فيه إنه اليوم الموافق العاشر من يونيو يظهر القمر مقترنًا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان.

وأضاف تادرس أنه من الصعب رؤية الإقتران بالعين المجردة، ونصح باستخدام تليسكوب صغير حيث نراه جوار القمر في السماء، ويتلاشى المشهد الساعة 11:15 مساءً.

يُذكر أن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، ويظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجمًا فقط.