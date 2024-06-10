الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

#ليلى_عبداللطيف.. هاشتاج يشتعل على "إكس" بعد حديثها عن الهضبة (تحليل بيانات)

ليلى عبداللطيف
ليلى عبداللطيف

في عالم مليء بالأحداث المثيرة والشخصيات البارزة، تبرز أحيانًا صوت يدّعي القدرة على رؤية المستقبل وتوقع ما هو آت، هذا هو حال ليلى عبداللطيف، المُلقبة بـ "سيدة التوقعات"، التي أطلقت نبوءة غريبة حول المطرب عمرو دياب.

ففي ليلة رأس السنة الجديدة 2024، أخذت عبداللطيف صاحبة الجنسية المصرية واللبنانية زمام الحديث على شاشات التلفزيون، مُنبئةً بأن "الهضبة" سيواجه موقفًا حرجًا في إحدى حفلاته الخاصة خلال العام الحالي، لكنها أضافت بثقة أنه سيتصرف بطريقة "أخلاقية ونبيلة"، مكسبًا بذلك حب جمهوره وتعاطفهم.

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ليلى عبداللطيف

وكأن الأقدار تلتقي مع كلماتها، انتشرت لقطات صادمة على منصات التواصل الاجتماعي، مُظهرةً عمرو دياب وهو يصفع أحد معجبيه الذي حاول التقاط صورة سيلفي معه على خشبة المسرح، هذا الموقف الحرج أثار موجة غضب عارمة ووصف بأنه "سقطة أخلاقية".

الآن، وبينما يتصاعد الجدل حول هذا الحادث، تتجه الأنظار نحو ليلى عبداللطيف لمعرفة ما إذا كانت توقعاتها قد تحققت حقًا، وهو ما جعلها "تريند" جديد على منصة "إكس"، حيث تداول المغردون بعض التعليقات الإيجابية والسلبية حول كونها توقعت عدد من الأشياء وقد صدقت القول فيها. 

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صفع “الهضبة” لأحد معجبيه

استخدام أدوات تحليل البيانات 

وقامت "الدستور" باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات، للوصول إلى مدى انتشار هاشتاج #ليلى_عبداللطيف، الذي تم تدشينه بين رواد التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها عن "الهضبة" وتحولها إلى حقيقة.

Tweet blinder: 52% أعادوا نشر الهاشتاج 

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي إعادة النشر النسبة الأكبر خلال الخميس، والتفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 52%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 41.5%، ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 6%، وفي المرتبة الأخيرة جاءت الردود على التغريدات بنسبة 1.5%.

إحصائيات أداة Tweet Blinder

Google Trend: ذروة البحث في الواحدة ظهرًا

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث الواحدة ظهرًا، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

ذروة البحث بحسب Google Trends

وكانت أكثر المحافظات بحثًا عن الهاشتاج هي محافظة الجيزة بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، تليها محافظة الغربية بموجب 98 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة القاهرة بموجب 96 عملية بحث في الدقيقة، ثممحافظة الأسكندرية بموجب 70 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت محافظة القليوبية بموجب 61 عملية بحث في الدقيقة.

أكثر المحافظات بحثًا عن الهاشتاج

تعليقات على "إكس"

أما أداة  "Wakelet" تم استخدامها لعرض عدد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن

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