ألمانيا ترفض مطالب إجراء انتخابات مبكرة بسبب خسارتها فى البرلمان الأوروبى

ردت الحكومة الألمانية على التكهنات والمطالبات بإجراء انتخابات مبكرة بسبب الخسائر التي تكبدتها أحزاب الائتلاف الحاكم في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في ألمانيا، أمس الأحد.

قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، في برلين اليوم الاثنين إن موعد الانتخابات سيكون وفقا لما هو مقرر في خريف العام المقبل، ونحن نخطط لتنفيذ ذلك على هذا النحو.

وأضاف أن الفكرة الخاصة بإمكانية بدء انتخابات جديدة في ألمانيا الآن، لم تظهر في أي وقت ولا لثانية واحدة.

وأوضح هيبشترايت أن ائتلاف "إشارة المرور" هو مشروع مقرر أن يستمر لمدة أربع سنوات، وقال: في نهاية السنوات الأربع ستتم المحاسبة. عندها سيكون للناخب الكلمة مرة أخرى، وهكذا تصاغ السياسة.

وأكد هيبشترايت أن الحكومة عالجت العديد من الأمور، مثل مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا أو إعادة هيكلة الاقتصاد لتحقيق مزيد من حماية المناخ مشيرا إلى أن هذا يسبب بعض الاضطراب، وقال هيبشترايت: تسعى هذه الحكومة جاهدة لتنفيذ القرارات المهمة المعلقة.

ولفت هيبشترايت إلى أن هذا الأمر سيستمر حتى بعد نتائج الانتخابات الأوروبية التي لم تكن في صالح الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم.

وكان زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج) في أسرع وقت ممكن، مشيرا في ذلك إلى فرنسا.

وقال زودر صباح اليوم: لقد انتهت هذه الحكومة بشكل أساسي، يجب أن يسري الأمر الآن على نحو مشابه لفرنسا: كانت هناك دعوات لإجراء انتخابات مبكرة، والآن أعلن ماكرون إجراءها.