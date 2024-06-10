الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية» تعقد لجان امتحان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (صور)

إمتحانات الثانوية
إمتحانات الثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل

عقد قطاع الحماية المجتمعية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عددًا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.

إمتحانات الثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل

وحرصت الداخلية على توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة.

إمتحانات الثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل

يأتى ذلك فى إطار حرص الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.  

قطاع الحماية المجتمعية وزارة الداخلية وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة مراكز الإصلاح والتأهيل قيم حقوق الإنسان

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