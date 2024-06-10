المطران شامي يترأس قداس ذكرى تأسيس كنيسة القديس كيرلس

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان قداس الذكرى الرابعة عشر بعد المائة لتأسيس كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة.

واحتفل المطران بعيد القديس كيرلس، بمشاركة المطران يوسف جول زريعي، رئيس أساقفة دمياط شرفًا، والنائب البطريركي العام بالقدس سابقًا للروم الملكيين الكاثوليك، والإيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة.

حضر القداس علي الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة وأندراش كوفاكش، سفير المجر بمصر.

وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "تسبيح الله يحررنا ويضيء بصيرتنا". وعقب القداس الإلهي، أقيم احتفال بساحة الكنيسة بحضور السادة الضيوف، وأبناء الرعية، وذلك برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.