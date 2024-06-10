بالتزامن مع الموجة الحارة.. نصائح للحفاظ على جسمك من ارتفاع درجات الحرارة

تعتبر حماية الجسم من ارتفاع درجات الحرارة أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في فصل الصيف أو في المناطق ذات الطقس الحار، وهناك عدة طرق يمكن اتباعها للحفاظ على برودة الجسم وتجنب الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "هيلث" الطبي، فمن الضروري شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم. الجفاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات صحية ناتجة عن الحرارة. ينصح بتناول الماء بانتظام طوال اليوم وتجنب المشروبات الكحولية أو التي تحتوي على الكافيين، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل.

كما يجب الحرص على ارتداء الملابس المناسبة، ما يُساعد في تقليل الشعور بالحرارة، فيفضل ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة اللون، لأنها تعكس أشعة الشمس بدلاً من امتصاصها. كما أن ارتداء القبعات واستخدام النظارات الشمسية يمكن أن يوفر حماية إضافية من أشعة الشمس المباشرة.

كما يجب تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في أوقات الذروة بين العاشرة صباحًا والرابعة مساءً. إذا كان لا بد من القيام بأنشطة خارجية، ينصح بأخذ فترات راحة منتظمة والبقاء في أماكن مظللة قدر الإمكان.

وبحسب التقرير، فمن المهم استخدام وسائل التبريد المتاحة. يمكن استخدام المراوح أو مكيفات الهواء في الأماكن المغلقة. كما يمكن الاستحمام بالماء البارد لتخفيض درجة حرارة الجسم. إذا لم تتوافر وسائل تبريد، ينصح بالبقاء في الأماكن العامة المكيفة مثل المراكز التجارية ويجب الحرص على تناول الطعام المناسب حيث يلعب دورًا في الحفاظ على برودة الجسم. ينصح بتناول وجبات خفيفة تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات، وتجنب الوجبات الثقيلة والحارة التي قد تزيد من حرارة الجسم.

وأخيرًا، يجب الانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري مثل الدوخة، والغثيان، والتعرق الشديد، وسرعة ضربات القلب. إذا ظهرت هذه الأعراض، ينبغي الانتقال إلى مكان بارد وشرب الماء ببطء والبحث عن الرعاية الطبية إذا استمرت الأعراض وباتباع هذه الإرشادات، يمكن الحفاظ على صحة الجسم وتقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.