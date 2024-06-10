الأنبا توماس يترأس قداس تساعية القديس البدواني بالظاهر

ترأس الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس اليوم السادس من تساعية القديس أنطونيوس البدواني، حسب الطقس القبطي وذلك بكنيسة ومزار القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر.

شارك في الصلاة الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، المسؤول عن المزار، ورئيس الدير، والأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني والعديد من الآباء الرهبان بالدير والأخوات الراهبات.

وألقى الفرنسيسكاني عظة الذبيحة الإلهية، مركزًا على أهمية الشعور بالآخرين واحترامهم، خاصة الأكثر احتياجا وفي نهاية القداس، أهدت الكنيسة هدية تذكارية إلى الأنبا توماس تحتوي على صليب حُفر عليه اسم القديس أنطونيوس البدواني واسم الكنيسة، كما تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا التطواف الاحتفالي.