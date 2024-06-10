الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 15 عامًا لـ 4 متهمين بقتل عامل في دار السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين ورياض أبو زيادة، وعبدالكريم فخري، وأمين السر عمر عاشور، وخالد اللبان، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمين بإنهاء عامل بعد استدراجه في دار السلام.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 320 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة 26 لسنة 2024 كلي، قيام المتهمين بقتل المجني عليه اشرف حسن عبد الله - عمدًا مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أدوات - آت وصفها - وانتهزوا وصوله إلى محل الواقعة عقب استدراجه من قبل المتهمة الثالثة لإقامة علاقة غير شرعية.

وما إن ظفروا به حتى أحكموا عليه قبضتهم واحتجزوه وكبلوه واوثقوا وثاقه بالأدوات المار بياتها وكان ذلك مصحوبًا بتعذيبات بان انهالوا عليه ضربًا بأيديهم، وباستخدام الأدوات المار بيانها استقرت بمختلف أنحاء جسده - حتى خارت قواه محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولفظ أنفاسه وفارق الحياة وذلك علي النحو المُبيَّن بالتحقيقات.

امن القاهرة النيابة العامة محكمة قتل سرقة

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