الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطاع الأعمال: "السعداوى" رئيسًا للقابضة للصناعات المعدنية لمدة 3 سنوات

المهندس محمد السعداوى
المهندس محمد السعداوى

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتجديد تعيين المهندس محمد السعداوى، رئيسا للشركة القابضة للصناعات المعدنية لمدة 3 سنوات لاستكمال المشروعات القائمة واستكمال عملية هيكلة وتطوير الشركات التابعة.

ويتولى المهندس محمد السعداوى منصب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

كما تضمن قرار وزير قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وتعيين كل من جمال مجاهد وحسام محمد عبد العزيز، وجلال حامد ونيفين جامع أعضاء مجلس إدارة، بالإضافة إلى المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية عضوا وممثل وزارة المالية عضوا لمدة 3 سنوات.

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية من كبرى الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومن كبرى الشركات التي تصدر للخارج خاصة الألومنيوم والسبائك والفوسفات.

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