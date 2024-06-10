رئيس الوزراء البريطانى ينفى شائعات الاستقالة

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه لم يفكر في الاستقالة قبل الانتخابات وسط التداعيات المستمرة لمغادرته المبكرة مراسم إحياء ذكرى إنزال قوات الحلفاء في نورماندي بفرنسا.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية، تعهد سوناك بالاستمرار حتى اليوم الأخير من هذه الحملة الانتخابية، فيما سعى لنبذ الشائعات بأنه قد يستقيل قبل يوم الانتخابات المقرر في الرابع من يوليو.

وأحاطت الانتقادات مغادرة سوناك المبكرة مراسم الذكرى الثمانين للإنزال في نورماندي، مطلع الأسبوع، فيما تجنب الأضواء وكذلك أسئلة الصحفيين.

وخرج في حملة انتخابية، اليوم الإثنين، حيث قال إنه لن يتوقف عن القتال من أجل مستقبل البلاد.

وعندما سئل ما إذا كانت الاستقالة خطرت على باله، قال سوناك، لوسائل الإعلام، خلال زيارة لإحدى الحانات في هورشام: لا، بالطبع لا.

وأضاف: لم تصل هذه الحملة لمنتصف الطريق بعد، وأنا أجد كما هائلا من الدعم للسياسات التي نطرحها على الطاولة.