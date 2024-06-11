الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ السويس: الانتهاء من تطوير معبر أبو ترك قبل 30 يونيو

اجتماع محافظ السويس 
اجتماع محافظ السويس 

طالب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الشركة المنفذة لمشروعات تطوير المعابر بالقطاع الريفي ب سرعة الانتهاء من  الأعمال بمعبر أبو ترك في 30 يونيو الجاري.

واستعرض مديري المرافق موقفهم وخطتهم لإنجاز العمل، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية والري، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة.

تفاصيل اجتماع محافظ السويس 

وعقد محافظ السويس، اجتماعًا بمكتبه اليوم لمناقشة الأعداد لبدء العمل في تطوير وإنشاء عدد من المعابر بالقطاع الريفي وتذليل أي معوقات تواجه العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمرافق العامة والشعبة الهندسية وحي الجناين والشركة القابضة والري والتخطيط العمراني.

وناقش اللقاء الاستعدادات لربط طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بطريق القناة والتسهيل على المواطنين حركة المرور.

وشدد المحافظ، على رفع أي تعديات على الترعة وعمل محاضر للمخالفين ومراجعة وتواجد جميع المرافق أثناء العمل، جاء ذلك بحضور  اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة للمياه لمحافظات القناة.

كما شدد المحافظ، على هاني محمود، مدير الاتصالات، والمهندس أحمد حرش رئيس قطاع الكهرباء، والمهندس محمود زهرة مدير فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والمهندسة مروة بدير مدير هندسة الري، وأحمد إبراهيم مدير الصرف الزراعي، وحنان عبد اللطيف مدير مديرية الزراعة، بسرعة إعداد خطة قبل بدء الأعمال في ٤ معابر جاري التصديق عليهم. 

تفقد أعمال تطوير مدينة الإيمان 

وفي سياق آخر، كان لواء عبد المجيد صقر، قد أجرى جولة لتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة عمارات مدينة الإيمان.

واستمع المحافظ،  لشكاوى المواطنين من سكان المنطقة أثناء الجولة التي رافقه خلالها نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد  أحمد وزيري، ومدير مكتب المحافظ المقدم رامي سعد.

محافظ السويس التخطيط العمراني طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي الشركة القابضة للمياه قطاع الكهرباء

مواد متعلقة

محافظ السويس: التطوير الحضارى ينقل المدن السكنية لمستوى أعلى

4025 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 12 لجنة فى السويس

"مراجعة لآخر دقيقة".. طالبات الثانوية العامة فى السويس تلقين النظرات الأخيرة على المنهج

محافظ السويس يعتمد تنسيق مدارس الثانوى العام والفنى للعام الجديد

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال شركة مياه الشرب بشرم الشيخ

"التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي" محاضرة بقصر ثقافة السويس (صور)

إقبال كبير من أهالي السويس على الشواطئ تزامنا مع الموجة الحارة (فيديو)

"فودة" يشارك فى الملتقى السنوى لمدراء الالتزام فى المصارف العربية بشرم الشيخ

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق رشقات صاروخية من الجانب اللبنانى باتجاه شمال إسرائيل (فيديو)

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الطيران الحربى الإسرائيلى ينفذ سلسلة من غارات شرقى لبنان (فيديو)

مجموعة مصر.. منتخب بوركينا فاسو يتعادل مع سيراليون فى تصفيات المونديال

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟