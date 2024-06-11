محافظ السويس: الانتهاء من تطوير معبر أبو ترك قبل 30 يونيو

طالب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الشركة المنفذة لمشروعات تطوير المعابر بالقطاع الريفي ب سرعة الانتهاء من الأعمال بمعبر أبو ترك في 30 يونيو الجاري.

واستعرض مديري المرافق موقفهم وخطتهم لإنجاز العمل، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية والري، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة.

تفاصيل اجتماع محافظ السويس

وعقد محافظ السويس، اجتماعًا بمكتبه اليوم لمناقشة الأعداد لبدء العمل في تطوير وإنشاء عدد من المعابر بالقطاع الريفي وتذليل أي معوقات تواجه العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمرافق العامة والشعبة الهندسية وحي الجناين والشركة القابضة والري والتخطيط العمراني.

وناقش اللقاء الاستعدادات لربط طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بطريق القناة والتسهيل على المواطنين حركة المرور.

وشدد المحافظ، على رفع أي تعديات على الترعة وعمل محاضر للمخالفين ومراجعة وتواجد جميع المرافق أثناء العمل، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة للمياه لمحافظات القناة.

كما شدد المحافظ، على هاني محمود، مدير الاتصالات، والمهندس أحمد حرش رئيس قطاع الكهرباء، والمهندس محمود زهرة مدير فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والمهندسة مروة بدير مدير هندسة الري، وأحمد إبراهيم مدير الصرف الزراعي، وحنان عبد اللطيف مدير مديرية الزراعة، بسرعة إعداد خطة قبل بدء الأعمال في ٤ معابر جاري التصديق عليهم.

تفقد أعمال تطوير مدينة الإيمان

وفي سياق آخر، كان لواء عبد المجيد صقر، قد أجرى جولة لتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة عمارات مدينة الإيمان.

واستمع المحافظ، لشكاوى المواطنين من سكان المنطقة أثناء الجولة التي رافقه خلالها نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد أحمد وزيري، ومدير مكتب المحافظ المقدم رامي سعد.