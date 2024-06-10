الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. ما هو أفضل وقت لشرب القهوة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مع بداية امتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة، قد يشعر العديد من طلاب الثانوية العامة بالقلق بشأن التحضير للاختبارات النهائية، مما يدفع الكثير منهم إلى مصادر مختلفة للطاقة لمواصلة السهر ليلًا، وفي مقدمتها المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وخاصة القهوة.

“الدستور” يوضح في السطور التالية، الوقت المناسب لشرب القهوة لطالب الثانوية العامة.

ما هو أفضل وقت لشرب القهوة؟

القهوة في الصباح ليست مثالية، فيكون أفضل وقت لبدء شرب القهوة في يومك هو بعد ذروة الكورتيزول، أي في الفترة الصباحية، بين الساعة 9 صباحًا و11:30 صباحًا، تكون الأوقات مثالية لتناول الكافيين.

 

أما في فترة ما بعد الظهر، فالوقت الأمثل هو بين الساعة الواحدة ظهرًا والساعة الخامسة مساءً، خيثُ هذه الفترات الفاصلة بين تعزيزات الكورتيزول الطبيعية هي الأوقات التي تكون فيها هزة الكافيين أكثر فعالية.

 

الآثار الصحية والسلبية لتناول القهوة

القهوة ليست دائمًا رائعة للجميع، وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى تعطيل دراستك.

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أولاً: يمكن للكافيين أن يقلل من جودة نومك، حيثُ إنَّه منبه طبيعي للدماغ، لذلك سيكون له تأثير على أنماط نومك ونوعية النوم التي ستحصل عليها خلال فترة الفصل الدراسي، حتى لو كنت لا تشرب القهوة قبل النوم، فلا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير على مقدار النوم القوي الذي تحصل عليه.

 

وبحسب دراسات، لاحظ العديد من طلاب الجامعات الذين توقفوا عن شرب القهوة أو قللوا من تناولها تغيرات وتحسينات كبيرة في نوعية النوم الذي يحصلون عليه كل ليلة. لذلك إذا كنت من محبي شرب القهوة بكثرة خلال الفصل الدراسي ولا تستطيع الراحة أو النوم ليلاً، قلل من تناول الكافيين اليومي ومعرفة ما إذا كان هذا يساعد.

 

والأكثر من ذلك، أن القهوة يمكن أن تسبب تسوس الأسنان وتصبغها، حيثُ لا يمكن أن يستغرق الأمر سوى كوب واحد من القهوة يوميًا لبدء تلطيخ أسنانك، ويمكن أن يكون هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لأنواع معينة من الكافيين، اعتمادًا على المكان الذي تحصل منه على قهوتك، وكمية السكر التي تضعها فيها، يمكن أن تسبب القهوة أيضًا تسوس الأسنان. 

 

هذا هو الحال غالبًا إذا كنت تشرب القهوة المنكهة أو اللاتيه من أمثال ستاربكس، حيثُ إنَّها أحد الأسباب الرئيسية وراء ضرورة النظر في تقليل تناول الكافيين أو التوقف عنه خلال فترة الفصل الدراسي.

 

من المؤكد أن شرب القهوة قد يكون له فوائده، فقد نحب المذاق والطاقة التي يمنحها لنا كل صباح، ومع ذلك، فإن شرب القهوة والاعتماد عليها يأتي مع عدد لا بأس به من الآثار الجانبية والمخاطر الصحية المراوغة إذا كنت تشرب أكثر من اللازم، لذا فإن المفتاح هو شرب القهوة باعتدال.

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