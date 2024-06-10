الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلينكن يشيد بالدور المصرى للوصول إلى صفقة وقف إطلاق النار

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقدير بلاده بشدة للدور الذي تلعبه مصر، مشيرًا إلى أهمية ممارسة الضغط على حماس من قبل الجميع في المنطقة لقبول الصفقة المقترحة، بحسب صحيفة الجارديان.

وأضاف: "لا يستطيع أحد منا أن يضع نفسه في ذهن حماس"، مشيرًا إلى عدم معرفته برد فعلهم على المقترحات.

خيارات غير قابلة للتطبيق

وبخصوص وضع غزة، أشار بلينكن إلى عدم وجود خيارات سوى ترك إسرائيل في احتلال غزة، أو عودة حماس للحكومة، أو فراغ كامل في السلطة، مؤكدًا أنه لا يمكن تطبيق أي من هذه الخيارات.

وأوضح: "من الضروري أن تكون هناك خطة تشمل الأمن والحكم وإعادة الإعمار".

وفيما يتعلق بلقائه المزمع مع بيني جانتس، الذي استقال من حكومة بنيامين نتنياهو، أكد بلينكن: "أعتقد أنه في كل زيارة للمنطقة، ألتقي بقادة إسرائيل، سواء كانوا جزءًا من الحكومة أم لا".

وأكد أنه ليس من حق الولايات المتحدة أن تحدد من يكون في الحكومة الإسرائيلية، لكنه أكد عزمه على مقابلة الأشخاص الذين يقودون الأحزاب السياسية الرئيسية في إسرائيل.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن مصر أشار بلينكن إسرائيل احتلال غزة

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