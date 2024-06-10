الإثنين 10 يونيو 2024
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غنية بالبروتينات والمعادن.. أهم فوائد اللحمة الضانى

فوائد اللحمه الضاني
فوائد اللحمه الضاني

مع قرب عيد الأضحى المبارك، تُعد اللحمة الضاني (لحم الضأن) واحدة من أشهر وأشهى أنواع اللحوم التي تُستهلك في هذه المناسبة، فهى تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الطري، وتحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية والغذائية التي تجعلها خيارًا محببًا للكثيرين. 

ويستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أبرز فوائد اللحمة الضاني وتأثيرها على الصحة.

غنية بالبروتينات عالية الجودة

اللحمة الضاني تعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية، حيث تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، وهذه البروتينات مهمة لبناء وصيانة الأنسجة العضلية، وتعزيز الوظائف الحيوية للجسم.

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

تحتوي اللحمة الضاني على فيتامين ب12 الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، كما تحتوي على نسبة عالية من الحديد الهيم، الذي يُمتص بسهولة أكبر من الحديد غير الهيم الموجود في المصادر النباتية، وتحتوي أيضًا على الزنك الموجود في اللحمة الضاني الذي يعزز جهاز المناعة ويدعم الشفاء السريع للجروح.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

بالرغم من أن اللحمة الضاني تحتوي على دهون، إلا أن استهلاكها بكميات معتدلة يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي، وتحتوي اللحمة الضاني على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تعتبر صحية للقلب وتسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

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تعزيز الطاقة 

تحتوي اللحمة الضاني على مركبات مثل الكارنيتين التي تساعد في تحويل الدهون إلى طاقة، مما يعزز الأيض ويساعد في الحفاظ على مستويات طاقة جيدة خلال اليوم.

غنية بالأحماض الدهنية الأساسية

اللحمة الضاني تحتوي على نسبة جيدة من الأحماض الدهنية الأساسية مثل الأوميجا-3 والأوميجا-6، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الدماغ وتقليل الالتهابات في الجسم.

تعزيز صحة العظام 

كونها غنية بالكالسيوم والفوسفور، تسهم اللحمة الضاني في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، وتلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض المتعلقة بنقص المعادن مثل هشاشة العظام.

مصدر للطاقة 

اللحمة الضاني غنية بالسعرات الحرارية التي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى زيادة السعرات الحرارية في نظامهم الغذائي، مثل الرياضيين أو الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن.

نصائح للاستهلاك الصحي للحمة الضاني

- الاعتدال: تناول اللحمة الضاني بكميات معتدلة وضمن نظام غذائي متوازن.

- طرق الطهي الصحية: تجنب القلي الزائد واستخدام طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو السلق.

- إزالة الدهون الزائدة: إزالة الدهون الزائدة قبل الطهي لتقليل كمية الدهون المشبعة المستهلكة.

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