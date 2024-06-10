الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز

"العود بين مصاحبة الغناء والموسيقى الآلية" بصالون الأوبرا الثقافى.. الأربعاء

ماريو سعيد
ماريو سعيد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، صالون الأوبرا الثقافي بعنوان "العود بين مصاحبة الغناء والموسيقى الآلية"، بمشاركة عازف العود ماريو سعيد، ويحاوره الشاعر أشرف توفيق، وذلك بعد غد الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، على خشبة المسرح الصغير، ضمن فعاليات الثقافة المصرية.

فعاليات صالون الأوبرا الثقافي

ومن المقرر أن يبدأ الصالون في تمام السابعة مساءً، ويتخلل الصالون عزف لمقطوعات موسيقية تقدمها  فرقة صول الموسيقية برئاسة العازف ماريو سعيد.

جدير بالذكر أن الفنان ماريو سعيد، عازف عود ومؤلف موسيقي، تخرج في بيت العود العربي وبدأ عمله فيه كمدرس، أسس فرقته الموسيقية وقدم معها ومنفردا العديد من الحفلات الموسيقية في أماكن مختلفة...ومن المعروف أن أشرف توفيق كاتب وشاعر وسيناريست، ولد فى 6 يناير 1981 فى مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وحاصل على ليسانس اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة المنصورة، أصدر العديد من الكتب والدواوين الشعرية: "مرسال لحبيبتى"، "مبسوطة يا مصر؟"، "لعل وعسى"، "م القلب"، "إلى القاهرة" وغيرها.

صالون الاوبرا الثقافي دار الأوبرا المصرية عازف العود ماريو سعيد المسرح الصغير الأوبرا العود

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